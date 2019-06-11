Володимир Остапчук вперше показав лице сина в глянцевій зйомці

Володимир Остапчук з дружиною і донькою (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Остапчук з дружиною і дітьми знявся для Viva

Топовий український ведучий і шоумен Володимир Остапчук робить неймовірні успіхи в кар'єрі: веде масштабні національні та приватні заходи, активно знімає відео для свого YouTube-каналу, які підривають інтернет, виступає зі стендами в Канаді. Крім того, він приклад ідеального батька: з дружиною Оленою він виховує шестирічну дочку Емілію і полуторогодовалого сина Евана-Олександра. Володимир прикрасив обкладинку журналу Viva!, який вже з сьогоднішнього дня надійшов у продаж. В ньому сім'я нарешті вирішила познайомити світ з малюком і показала його обличчя. В інтерв'ю Володимир розповів, як у 26 років молодий викладач англійської з Умані зважився кардинально змінити своє життя, пішов за мрією і куди вона його привела.

Володимир Остапчук з дружиною Оленою, а також дітьми - Емілія і Еван-Олександр

Зараз Володимир і його сім'я живе на дві країни: Україну і Канаду. Він дуже затребуваний ведучий на батьківщині, але і в Канаді не сидить без діла: завдяки тонкому почуттю гумору, вмінню помічати різні соціальні зміни і прицільно жартувати над ними, Володимир виступає зі стендапами. В інтерв'ю він розповів, як йому вдається досягти успіху в цьому жанрі, коли перед ним аудиторія з абсолютно різним культурним бекграундом.

Шлях Володимира до кар'єри шоумена був не зовсім простий, адже освіту він здобув педагогічну. Головна порада, яким Володимир поділився з Viva!:

"Міняйте щось! Все, що вам подобається, рано чи пізно почне приносити гроші і все інше. Виникне магія, повірте!

Діти Володимира Остапчука

Володимир також розповів історії з життя ведучого і про знайомство з Крістіною Агілерою. Сьогодні шоумен проводить безліч заходів в Україні та за її межами. У його графіку івенти у Франції, Італії і Греції. Але незважаючи на це, головний пріоритет Володимира - виховання прекрасних дітей. У цьому він керується своїм головним кредо:

"Дітей потрібно підтримувати в правильному емоційному стані, ніж напихати їх знаннями. Щастя дитини для мене важливіше навичок, які вона отримає до п'яти років".

Повне інтерв'ю про головні повороти долі відомого ведучого, найважливіші поради та плани на майбутнє читайте в новому випуску журналу Viva!.

Нагадаємо, раніше Остапчук епічно потроллил Зеленського.