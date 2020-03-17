Владимир Остапчук признался, что ходит к психологу чаще, чем занимается сексом

Фото: Instagram Владимира Остапчука

Остапчук также рассказал, какой, по его мнению, должна быть идеальная женщина

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», ведущий Владимир Остапчук рассказал, почему не верит в любовь на всю жизнь и какой должна быть женщина. Кстати, ранее Остапчук рассказал об отношениях с экс-женой.

По словам шоумена, ему не важно, будет ли женщина готовить. Кроме того, он не верит в то, что у каждого человека где-то в мире есть его половинка.

«Для меня совершенно не важно, чтобы женщина готовила. На мой взгляд, женщина и кухня – это не те вещи, между которыми нужно ставить знак равенства, – говорит Владимир Остапчук. – Я не верю в то, что существуют половинки. Убежден, что человек целостный, но просто в какой-то момент должен прийти другой человек. Но я не считаю, что это должна быть любовь на всю жизнь».

Несмотря на то, что бывшая жена Остапчука обустраивал домашний уют и занималась воспитанием детей, Владимир отмечает, что каждый должен заботиться о самореализации.

«Я считаю, что каждый человек независимо от пола должен реализовываться. Потому что если он этого не делает, то потом начинает манипулировать, мол «Я отдала тебе лучшие годы», «Я была с детьми», еще что-то. Это, конечно, может быть оправданием, но...» – рассказал Остапчук.

Также в интервью «Ранку з Україною» он признался, что ходит к психологу 2-3 раза в неделю.

«У меня секс сейчас гораздо реже, чем психолог», – заявил шоумен в эфире канала «Украин».