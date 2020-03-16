ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Никаких рукопожатий: Владимир Остапчук показал, как нужно здороваться во время карантина

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.03.2020 - 18:29
Никаких рукопожатий: Владимир Остапчук показал, как нужно здороваться во время карантина
Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведущий в маске снял забавное видео о поведении во время карантина

В связи с эпидемией коронавируса в Украине и Киеве ввели довольно жесткий карантин. Звезды шоу-бизнеса живо отреагировали на ситуацию и рассказывают в соцсетях, как теперь проходят их будни - кто-то сидит дома с детьми, а некорые, как Потап и Настя Каменских наслаждаются прогулками, стараясь избегать скопления людей. При этом врачи рекомендуют воздержаться от рукопожатий и других близких контактов, так как таким образом может передаваться вирус.

Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук решил показать поклонникам, как же здороваться с друзьями и знакомыми во время карантина. На своей странице в Instagram он опубликовал шутливое видео, на котором вместе с другом демонстрирует разные варианты приветствий. Ролик снят в одном из торговых центров, а оба мужчины предстали в масках.

Владимир предлагает использовать ноги, локти, или же просто кланяться друг другу. Ну а если кто-то чихнет, лучше поскорее отойти от него подальше!

Видео: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Как здороваться во время карантина. Не болейте и будьте на позитиве", - прокомментировал видео Остапчук.

Большинство фолловеров оценили юмор ведущего и оставили комментариии в таком же шутливом стиле, а некоторые отметили, что лучше все же сидеть дома.

  • Ахаха, локтями, на которые уже накашляно
  • Надоела эта тема
  • Гениально.
  • Ногами круто. Всем здоровья.
  • Вдома седіть, а не по ТРЦ тусіть... Хреново у вас агітація
  • Ось це правильно
  • Лучше рукой помахать
  • 1.5 метра расстояние должно быть, просто помахать издалека идеально
  • В Чернівцях так вже давно вітаються!)))
  • Здорово,смехотерапия от вируса

Никаких рукопожатий: Владимир Остапчук показал, как нужно здороваться во время карантина

Скриншот комментариев (instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, ранее бывшая жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его новый роман.

Не все так гладко: Владимир Остапчук рассказал об отношениях с экс-женой Очень заигрался: Гвоздева публично отчитала Остапчука и поддержала его экс-супругу
Новости Украины Владимир Остапчук
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь