Никаких рукопожатий: Владимир Остапчук показал, как нужно здороваться во время карантина

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведущий в маске снял забавное видео о поведении во время карантина

В связи с эпидемией коронавируса в Украине и Киеве ввели довольно жесткий карантин. Звезды шоу-бизнеса живо отреагировали на ситуацию и рассказывают в соцсетях, как теперь проходят их будни - кто-то сидит дома с детьми, а некорые, как Потап и Настя Каменских наслаждаются прогулками, стараясь избегать скопления людей. При этом врачи рекомендуют воздержаться от рукопожатий и других близких контактов, так как таким образом может передаваться вирус.

Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук решил показать поклонникам, как же здороваться с друзьями и знакомыми во время карантина. На своей странице в Instagram он опубликовал шутливое видео, на котором вместе с другом демонстрирует разные варианты приветствий. Ролик снят в одном из торговых центров, а оба мужчины предстали в масках.

Владимир предлагает использовать ноги, локти, или же просто кланяться друг другу. Ну а если кто-то чихнет, лучше поскорее отойти от него подальше!

Видео: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Как здороваться во время карантина. Не болейте и будьте на позитиве", - прокомментировал видео Остапчук.

Большинство фолловеров оценили юмор ведущего и оставили комментариии в таком же шутливом стиле, а некоторые отметили, что лучше все же сидеть дома.

Ахаха, локтями, на которые уже накашляно

Надоела эта тема

Гениально.

Ногами круто. Всем здоровья.

Вдома седіть, а не по ТРЦ тусіть... Хреново у вас агітація

Ось це правильно

Лучше рукой помахать

1.5 метра расстояние должно быть, просто помахать издалека идеально

В Чернівцях так вже давно вітаються!)))

Здорово,смехотерапия от вируса

Скриншот комментариев (instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, ранее бывшая жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его новый роман.