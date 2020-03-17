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Володимир Остапчук зізнався, що ходить до психолога частіше, ніж займається сексом

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.03.2020 - 11:14
Володимир Остапчук зізнався, що ходить до психолога частіше, ніж займається сексом
Фото: Instagram Володимира Остапчука

Остапчук також розповів, якою, на його думку, повинна бути ідеальна жінка

У програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», ведучий Володимир Остапчук розповів, чому не вірить у кохання на все життя і якою повинна бути жінка. До речі, раніше Остапчук розповів про стосунки з екс-дружиною.

За словами шоумена, йому не принципово, чи буде жінка куховарити. Крім того, він не вірить у те, що в кожної людини десь у світі є її половинка.

«Для мене абсолютно не важливо, щоб жінка готувала. На мій погляд, жінка і кухня – це не ті речі, між якими потрібно ставити знак рівності, – каже Володимир Остапчук. Я не вірю в те, що існують половинки. Переконаний, що людина цілісна, але просто в якийсь момент має прийти інша людина. Але я не вважаю, що це має бути кохання на все життя».

Попри те, що колишня дружина Остапчука облаштовувала домашній затишок та займалась вихованням дітей, Володимир зазначає, що кожен повинен дбати про самореалізацію.

«Я вважаю, що кожна людина незалежно від статі має реалізовуватись. Бо якщо вона цього не робить, то потім починає маніпулювати, мовляв «Я віддала тобі кращі роки», «Я була з дітьми», ще щось. Це, звичайно, може бути виправданням, але…» – розповів Остапчук.

Також в інтерв’ю «Ранку з Україною» він зізнався, що ходить до психолога 2-3 рази на тиждень.

«У мене секс зараз набагато рідше, ніж психолог», – заявив шоумен в ефірі каналу «Україна».

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