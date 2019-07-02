Влад Топалов проболтался о дате и месте свадьбы с Тодоренко

Влад Топалов и Регина Тодоренко прибыли в Италии с важной миссией – пара решила устроить роскошную свадьбу и, наконец-то, сделать себе праздник, ведь в октябре прошлого года они лишь скромно расписались. Сначала Регина прилетела в Сорренто с малышом Мишей, причем пожаловалась на трудности перелета с сыном в одиночку, а затем к ней присоединился и Влад. Правда, с российским музыкантом в дороге произошел казус – он потерял багаж, а с ним и свадебный костюм. Об этом певец сообщил на страничке в Instagram, а попутно "сдал" место и дату своей свадьбы.

Оказалось, что 3 июня Влад и Регина в Сорренто масштабно отметят свадьбу. Но вот незадача – свадебный костюм и одежда певца остались в чемодане, который не прилетел.

"В одном из них были платья для супруги, лекарства, подгузники еда для ребенка, а во втором чемодане были мои костюмы, моя одежда и мое все. Мой чемодан не приехал", - констатировал Влад.

Из одежды у Влада на данный момент лишь джинсы (причем теплые), черная майка и кофта, а муж сестры Влада одолжил ему плавательные шорты.

Влад решил не терять времени зря и обратился к поклонникам с просьбой ему помочь. Он попросил найти кремовый костюм и туфли.

"Люди, помогите. Утерян багаж не по моей вине, есессно. Утеряны все вещи. Послезавтра свадьба. Есть кто-то в Сорренто, у кого я могу взять белый/кремовый смокинг 52 размера? Туфли 42,5. Помогите, пожалуйста!" - написал Влад вчера поздно вечером.

Примечательно, что Влад и Регина долго держали в секрете место и дату свадьбы, но украинская телеведущая Леся Никитюк приоткрыла завесу тайны – внезапно теледива сообщила, что летит в Италию. Она также озвучила цель поездки – свадьба ее коллеги и подруги Регины.