Влад Топалов проговорився про дату і місце весілля з Тодоренко

Влад Топалов і Регіна Тодоренко прибули до Італії з важливою місією – пара вирішила влаштувати розкішне весілля і, нарешті, зробити собі свято, адже у жовтні минулого року вони лише скромно розписалися. Спочатку Регіна прилетіла в Сорренто з малюком Мішею, причому поскаржилася на труднощі перельоту з сином наодинці, а потім до неї приєднався і Влад. Правда, з російським музикантом у дорозі стався казус – він загубив багаж, а з ним і весільний костюм. Про це співак повідомив на сторінці в Instagram, а попутно "здав" місце і дату свого весілля.

Виявилося, що 3 червня Влад і Регіна у Сорренто масштабно відзначатимуть весілля. Але ось невдача – весільний костюм і одяг співака залишилися у валізі, яка не прилетіла.

"В одній з валіз були сукні для дружини, ліки, підгузники їжа для дитини, а у другій - мої костюми, мій одяг і моє все. Мій чемодан не приїхав", - констатував Влад.

З одягу у Влада на даний момент лише джинси (причому теплі), чорна майка і кофта, а чоловік сестри Влада позичив йому шорти.

Влад вирішив не втрачати часу дарма і звернувся до шанувальників із проханням допомогти йому. Він попросив знайти кремовий костюм і туфлі.

"Люди, допоможіть. Загублений багаж не з моєї вини, есессно. Загублені речі. Післязавтра весілля. Є хтось в Сорренто, у кого я можу взяти білий/кремовий смокінг 52 розміру? Туфлі 42,5. Допоможіть, будь ласка!" - написав Влад вчора пізно ввечері.

Примітно, що Влад і Регіна довго тримали в секреті місце і дату весілля, але українська телеведуча Леся Нікітюк прочинила завісу таємниці – раптово теледіва повідомила, що летить до Італії. Вона також озвучила мету поїздки – весілля її колеги і подруги Регіни.