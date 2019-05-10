ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Влад розцвів": Тодоренко і Топалов похизувалися ідеальним ранком в Туреччині

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.05.2019 - 11:26
"Влад розцвів": Тодоренко і Топалов похизувалися ідеальним ранком в Туреччині
Влад Топалов і Регіна Тодоренко в Туреччині (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко показала розкішні турецькі види

Регіна Тодоренко і Влад Топалов продовжують засипати своїх шанувальників різними фото і відео з Туреччини. Зазначимо, що пара вирушила набиратися сил на курорт кілька днів тому. І разом з Регіною і Владом в поїздку відправився також їхній син Михайло, мама Регіни та ще кілька родичів. Тодоренко неодноразово підкреслювала, що мама особливо допомагає їй з дитиною. Більше того, чи не вперше ща довго час вони з Владом змогли трохи відпочити, розслабитися і, що важливо, виспатися.

Буквально кожен день Регіна і Влад показують різні моменти з відпочинку: біля басейну, в купальниках, на прогулянці з малюком і т. д. На цей раз молода пара показала бадьорий ідеальне ранок.

Так, на новому фото Регіна Тодоренко і Влад Топалов позують за столиком на тлі свого готельного комплексу. Ми бачимо будиночки, басейн і блакитне море, що переходить в небо. Фон – мрія!

Пара насолоджується ранковою кавою в компанії один одного. Одягнені вони розслаблено. Регіна – у літній сукні. На Топалові – блакитні штани, біла сорочка.

"Ранок добрий! Адже він буває добрим, коли за тебе в квартирі прибрали, речі випрали і сніданок подали в ліжко. Ох вже це готельне життя, балує нас", — підписала знімок Тодоренко.

Влад Топалов і Регіна Тодоренко

Влад Топалов і Регіна Тодоренко в Туреччині (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники Тодоренко тут же почали засипати її коментарями. До речі, деякі навіть зазначили, що разом з Регіною Влад просто розцвів.

  • Регіна, без образ, але з Вами Влад розцвів!
  • Ви такі милі!
  • Видно, що ви щасливі разом!
  • Ви так класно виглядаєте разом! А твій, Регіна, позитив завжди заряджає на бадьорий і веселий день! Миру і любові Вам, усій вашій родині!
  • Добрий ранок, солодка парочка!! Чудового дня, насолоджуйтесь відпочинком!!
  • Поки Мишко спить))
  • Яка краса. Ех, заздрю білою заздрістю)
  • Дуже гарна сім'я... щастя і любові вам!
  • Ви така красива, Регіна!
  • Обожнюю вас!!! Будьте щасливі!!! Не розгубіть вашу любов!

&quot;Влад розцвів&quot;: Тодоренко і Топалов похизувалися ідеальним ранком в Туреччині

&quot;Влад розцвів&quot;: Тодоренко і Топалов похизувалися ідеальним ранком в Туреччині

Влад Топалов і Регіна Тодоренко в Туреччині (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко розкрила правду про сімейні подорожі. Телеведуча назвала себе "божевільною мамою".

Зазначимо, що Регіна Тодоренко вразила одкровеннями про бурхливе минуле і показала свою маму.

"Люблю тебе будь-яку": Тодоренко зворушила пляжною романтикою з Топаловим "Трохи не відкусила пальці": Регіна Тодоренко пустилася у всі тяжкі на відпочинку
Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся