"Влад розцвів": Тодоренко і Топалов похизувалися ідеальним ранком в Туреччині

Влад Топалов і Регіна Тодоренко в Туреччині (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко показала розкішні турецькі види

Регіна Тодоренко і Влад Топалов продовжують засипати своїх шанувальників різними фото і відео з Туреччини. Зазначимо, що пара вирушила набиратися сил на курорт кілька днів тому. І разом з Регіною і Владом в поїздку відправився також їхній син Михайло, мама Регіни та ще кілька родичів. Тодоренко неодноразово підкреслювала, що мама особливо допомагає їй з дитиною. Більше того, чи не вперше ща довго час вони з Владом змогли трохи відпочити, розслабитися і, що важливо, виспатися.

Буквально кожен день Регіна і Влад показують різні моменти з відпочинку: біля басейну, в купальниках, на прогулянці з малюком і т. д. На цей раз молода пара показала бадьорий ідеальне ранок.

Так, на новому фото Регіна Тодоренко і Влад Топалов позують за столиком на тлі свого готельного комплексу. Ми бачимо будиночки, басейн і блакитне море, що переходить в небо. Фон – мрія!

Пара насолоджується ранковою кавою в компанії один одного. Одягнені вони розслаблено. Регіна – у літній сукні. На Топалові – блакитні штани, біла сорочка.

"Ранок добрий! Адже він буває добрим, коли за тебе в квартирі прибрали, речі випрали і сніданок подали в ліжко. Ох вже це готельне життя, балує нас", — підписала знімок Тодоренко.

Влад Топалов і Регіна Тодоренко в Туреччині (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники Тодоренко тут же почали засипати її коментарями. До речі, деякі навіть зазначили, що разом з Регіною Влад просто розцвів.

Регіна, без образ, але з Вами Влад розцвів!

Ви такі милі!

Видно, що ви щасливі разом!

Ви так класно виглядаєте разом! А твій, Регіна, позитив завжди заряджає на бадьорий і веселий день! Миру і любові Вам, усій вашій родині!

Добрий ранок, солодка парочка!! Чудового дня, насолоджуйтесь відпочинком!!

Поки Мишко спить))

Яка краса. Ех, заздрю білою заздрістю)

Дуже гарна сім'я... щастя і любові вам!

Ви така красива, Регіна!

Обожнюю вас!!! Будьте щасливі!!! Не розгубіть вашу любов!

Влад Топалов і Регіна Тодоренко в Туреччині (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко розкрила правду про сімейні подорожі. Телеведуча назвала себе "божевільною мамою".

Зазначимо, що Регіна Тодоренко вразила одкровеннями про бурхливе минуле і показала свою маму.