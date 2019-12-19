Винник, Огневич, Полякова и другие звезды рассказали, что получили на Святого Николая

Дзидзьо и Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

В праздник Святого Николая «Зірковий шлях» на канале «Украина» расспросил знаменитостей, какие подарки они находили под елкой в детстве, и верят ли в Деда Мороза

В детстве звезды очень боялись огорчить Святого Николая и найти под подушкой не подарок, а розгу. Не исключение и певец Олег Винник. Во время съемок новогоднего шоу «Привіт, 20-ті» на телеканале «Украина» он признался, что чистил свои ботинки до блеска, чтобы угодить Николаю.

«Я это точно знаю, что, если обувь будет не до блеска, тогда Святой Николай такой и подарок принесет. И я очень к этому ответственно относился. И, возможно, из-за Святого Николая у меня всегда обувь чистая. Я люблю, когда обувь чистая. Честно», - делится певец.

Но, чтобы Николай принес подарок, а не розгу - чистой обуви мало. Нужно еще и хорошо вести себя в течение года. Однако не всем звездам это удавалось.

«Однажды мне положили розгу. Это был Николай. Когда мы со школой ездили куда-то на каникулы. И тогда я плохо себя вел», - делится Позитив, участник группы «Mozgi».

Алексей Завгородний-Позитив (фото: instagram.com/positiff)

А вот к певцу DZIDZIO Николай однажды вообще не пришел.

«О, я помню, как я в деревне, мама меня повезла к бабушке, я там отбыл раз Николая и там мне подарка не подарили. Говорят - приедешь домой в Новояворовск, там будет подарок. Я расстроен, уже забыл. И потом приезжаю в Новояворовск, а там в зале...захожу и стоит велосипед «Орленок». Представьте себе. Господи, я даже еще не мог ногу на него забросить», - делится Михаил Хома.

«Я помню папа уже меня разогнал...А у меня был зайчик до того на 4 колесах, а на двух - я еще не знал, как это. Разгоняюсь, я знаю, что папа позади, а он меня отпускает. Я страх, думаю - а как я буду ехать, как остановиться! Это был мой первый раз такой на велосипеде, я поехал», - добавляет лидер группы «DZIDZIO».

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

А однажды Николай принес DZIDZIO подарок заранее, и поэтому певец едва не перестал верить в него. Об этом певец рассказал за кулисами новогоднего шоу на телеканале «Украина» «Привіт 20-ті!». «Когда мама ушла на работу, а я чего-то в шкаф полез и нашел подарок, думаю - ну что там делает? И потом тот подарок снова у меня под подушкой. Я убежден, что это не мама до конца. Все же я верю в Николая».

В Деда Мороза большинство украинских звезд верят.

«Вон у меня даже телефон его есть. Дед Мороз должен жить внутри. И если мы не будем делать себе праздник, я думаю, что это будет неинтересно», - говорит Олег Винник.

«Честно, я в него верю и верю, что он существует. И даже мы с Робертом в это верим», - говорит Марина Боржемська на канале «Украина».

«И надо верить в чудо. Веру, надежду, любовь - надо иметь в сердце», - рассказывает Михаил Хома.

«Модельки маленькие появились маленьких машинок. И я мечтал об этом. Это был лучший подарок, который можно было себе представить», - делится Анатолий Анатолич, ведущий телеканала «Украина».

А чтобы вернуть веру в Деда Мороза, звезды вспомнили, какие подарки он приносил им в детстве.

Телеведущая Марина Боржемська, признается: подарками не перебирала и годами ждала желанную куклу. «Если вспомнить мое детство, для меня любая игрушка - это было вау, круто. Я хотела куклу с волосами. Вот правда, так ждала эту куклу, и я ее получила. Не сразу, через несколько лет. Потому что в то время невозможно было это получить».

Мишель Андраде (фото: ТК "Украина")

Певица Мишель Андраде во время съемок новогоднего шоу «Привіт, 20-ті», вспомнила, что мечтала в детстве о двухколесном велосипеде, как и DZIDZIO.

«Моя тетя всегда была Снегурочкой. И она меня забирает вот так за ручку, и приводит. Там наклейки были Барби, велосипед был фиолетовый. Я это запомнила на всю жизнь. Так что этот подарок запомнился мне. Я знаю, до сих я помню, как я каталась», - говорит певица.

У певицы Златы Огневич все подарки от Деда Мороза были связаны с музыкой. «Я сначала хотела, чтобы мне подарили проигрыватель музыкальный, я там слушала винил. Поэтому у меня с детства любовь к винилу, я его коллекционирую сейчас. Затем я хотела, чтобы мне подарили магнитофон, надо было слушать музыку на кассетах, записывать себя. Я так готовилась к вокальным конкурсам. Я себя записывала на диктофон, анализировала, такая сам себе преподаватель. Затем я хотела, чтобы мне подарили фортепиано. И я сразу села за него играть, просто мне так интересно было понажимать эти белые, черные клавиши. Это был, наверное, самый яркий подарок из детства».

А Дмитрий Коляденко вспоминает, как получил под Новый Год желанные санки. «Я мечтал о санках: кожаные сиденья, три полосы, как лыжи. Руль был кожаным, тормоза были. Когда-то подарили огромную розовую пантеру. И я был счастливым ребенком. Потому что у меня была метровая розовая пантера с хвостом. Я был крутым тогда ребенком».

И хотя звезды уже давно выросли, они продолжают получать подарки от Деда Мороза. К примеру, продюсер Геннадий Витер несколько лет назад получил новогодний сюрприз - настоящего живого пони. «Мне подарили лошадку маленькую такую. И самое что смешное - сказали, что забрать вам ее надо 1-го числа не позднее 18.00. А у меня машинка такая, что туда лошадка точно не входит. Я искал грузовой бусик, и это животное сейчас дружно живет у меня. Зовут ее Фрося. Теперь я думаю, где запастись сеном».

А королева украинского шоу-бизнеса - Оля Полякова подарков под елку в этом году не ждет.

«Я ничего не заказываю, у нас мама Снегурочка. Это она дарит всем подарки», - говорит певица.

Полякова очень надеется, что на этот раз он не привезет очередного домашнего любимца. «Потому что у нас же есть собачка и эта собачка ходит в туалет везде, кроме улицы. А теперь у нас еще есть котик и он делает то же».

А звездная детвора уже на Николая начинает писать письма в Лапландию, чтобы эльфы успели создать подарки к 31 декабря.

«Когда Диана впервые нарисовала рисунок, она его, как взрослая, положила под елку, она еще и писала письма Деду Морозу заранее. И клала в холодильник почему-то. И потом, когда исчезало то письмо, она очень радовалась и вместо письма находила конфетку», - рассказала Лилия Ребрик.