ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Виктор Бронюк признался, что именно вынудило его похудеть на 30 килограммов

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.02.2020 - 15:29
Виктор Бронюк признался, что именно вынудило его похудеть на 30 килограммов
Виктор Бронюк (фото: пресс-служба)

Певец признался, что ему было сложно даже завязать самостоятельно шнурки

Удивительное преображение Виктора Бронюка заметили все. Мужчина сбросил 30 килограммов и говорит, что стал чувствовать себя намного лучше. В эксклюзивном интервью программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», лидер группы «ТІК» рассказал, ради кого на самом деле взялся за свой внешний вид.

Музыкант, вес которого когда-то составлял 120 килограммов, сбросил лишнее при помощи здоровой пищи и отказа от алкоголя. Бронюк уверяет – жить с таким весом ему было очень непросто.

«Можно рассказывать много разных историй, что хорошего человека должно быть много, полные люди добрее, на змее сало не растет, но действительно это тяжело. Лишний вес создает дискомфорт в жизни, начиная с того, что ты элементарно не можешь наклониться и завязать шнурки или побегать с детьми», – признался Виктор Бронюк в интервью «Ранку з Україною».

Виктор Бронюк признался, что именно вынудило его похудеть на 30 килограммов

Виктор Бронюк с женой и детьми

Музыкант отмечает, что на гастролях ему питаться даже легче, чем дома, так как в поездках нет соблазна съесть что-то вкусное, приготовленное для детей или жены. Тем не менее, журналисты канала «Украина» поинтересовались, обусловлено ли его желание похудеть тем, чтобы жена не засматривалась на мужчин помладше и стройнее.

«Большинство мужчин хочет, чтобы их половинки имели хорошую фигуру, выглядели почти идеально. Если ты выдвигаешь кому-то такие требования, то почему самому этому не следовать?» – поделился дельной мыслью артист в разговоре с журналистом канала «Украина».

Напомним, ранее тренер Адель поделилась диетой, благодаря которой певица похудела на 45 килограммов.

Как быстро похудеть на 5 кг с пользой для организма: советы диетолога Экстремально похудевшая Адель знатно повеселилась на свадьбе друзей (видео)
Новости Украины ТИКпохудение
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь