Виктор Бронюк признался, что именно вынудило его похудеть на 30 килограммов

Виктор Бронюк (фото: пресс-служба)

Певец признался, что ему было сложно даже завязать самостоятельно шнурки

Удивительное преображение Виктора Бронюка заметили все. Мужчина сбросил 30 килограммов и говорит, что стал чувствовать себя намного лучше. В эксклюзивном интервью программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», лидер группы «ТІК» рассказал, ради кого на самом деле взялся за свой внешний вид.

Музыкант, вес которого когда-то составлял 120 килограммов, сбросил лишнее при помощи здоровой пищи и отказа от алкоголя. Бронюк уверяет – жить с таким весом ему было очень непросто.

«Можно рассказывать много разных историй, что хорошего человека должно быть много, полные люди добрее, на змее сало не растет, но действительно это тяжело. Лишний вес создает дискомфорт в жизни, начиная с того, что ты элементарно не можешь наклониться и завязать шнурки или побегать с детьми», – признался Виктор Бронюк в интервью «Ранку з Україною».

Виктор Бронюк с женой и детьми

Музыкант отмечает, что на гастролях ему питаться даже легче, чем дома, так как в поездках нет соблазна съесть что-то вкусное, приготовленное для детей или жены. Тем не менее, журналисты канала «Украина» поинтересовались, обусловлено ли его желание похудеть тем, чтобы жена не засматривалась на мужчин помладше и стройнее.

«Большинство мужчин хочет, чтобы их половинки имели хорошую фигуру, выглядели почти идеально. Если ты выдвигаешь кому-то такие требования, то почему самому этому не следовать?» – поделился дельной мыслью артист в разговоре с журналистом канала «Украина».

Напомним, ранее тренер Адель поделилась диетой, благодаря которой певица похудела на 45 килограммов.