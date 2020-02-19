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Віктор Бронюк зізнався, що саме змусило його схуднути на 30 кілограмів

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.02.2020 - 15:29
Віктор Бронюк зізнався, що саме змусило його схуднути на 30 кілограмів
Віктор Бронюк (фото: прес-служба)

Співак зізнався, що йому було складно навіть самостійно зав'язати шнурки

Дивовижне перетворення Віктора Бронюка помітили всі. Чоловік скинув 30 кілограмів і каже, що став почуватись набагато краще. В ексклюзивному інтерв'ю програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», лідер гурту «ТІК» розповів, заради кого насправді взявся за свій зовнішній вигляд.

Музикант, вага якого колись складала 120 кілограмів, скинув зайве за допомогою здорової їжі і відмови від алкоголю. Бронюк запевняє – жити з такою вагою йому було дуже непросто.

«Можна розповідати багато різних історій, що хорошої людини має бути багато, повні люди добріші, на змії сало не росте, але дійсно це важко. Зайва вага створює дискомфорт у житті, починаючи з того, що ти просто не можеш нахилитися і зав'язати шнурки або побігати з дітьми», – зізнався Віктор Бронюк в інтерв'ю «Ранку з Україною».

Віктор Бронюк зізнався, що саме змусило його схуднути на 30 кілограмів

Віктор Бронюк з дружиною і дітьми

Музикант зазначає, що на гастролях йому харчуватися навіть легше, ніж удома, оскільки в поїздках немає спокуси з'їсти щось смачне, приготоване для дітей або дружини. Проте, журналісти каналу «Україна» поцікавилися, чи зумовлене його бажання схуднути тим, щоб дружина не заглядалася на худіших чоловіків молодшого віку.

«Більшість чоловіків хоче, щоб їхні половинки мали гарну фігуру, виглядали майже ідеально. Якщо ти висуваєш комусь такі вимоги, то чому самому цьому не слідувати?» – поділився слушною думкою артист в розмові з журналістом каналу «Україна».

Нагадаємо, раніше тренер Адель поділилася дієтою, завдяки якій співачка схудла на 45 кілограмів.

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