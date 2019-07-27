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Вика из НеАнгелов показала свои "дачные будни" на красочных фото


Артистка отдыхает на родительской даче под Харьковом

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы отправилась на отдых - что примечательно, не на морской курорт за границей, а в деревню. Артистка отлично проводит время в местах детства - на даче своих родителей под Харьковом. Она наслаждается прогулками на природе и общением с местной фауной - так, ранее певица позабавила поклонников веселой фотосессией в купальнике в компании кур и петуха.

На новых кадрах Вика показала живописные окрестности, для прогулки по которым она выбрала удобный и стильный спортивный костюм синего цвета с белой полосой. Как призналась девушка, она очень любит удобную одежду.

Фото: Виктория Смеюха из НеАнгелов(instagram.com/vikanablack)

Артистка в компании племяшки и собаки погуляла по берегу водохранилища, а также сделала эффектный снимок на закате.

Фото: Виктория Смеюха из НеАнгелов(instagram.com/vikanablack)

"Покажу вам свои дачные будни! Ознакомившись с комментариями в предыдущем посте, была приятно удивлена, что многие знают Липцы! Мы уже в городе, но место детства всегда в душе! P.S. К слову очень люблю комфортную и удобную повседневную одежду, и у меня много костюмчиков", - поделилась Смеюха.

 

Фото: Виктория Смеюха из НеАнгелов(instagram.com/vikanablack)

Подписчики отметили живописные пейзажи на кадрах, а также расслабленный внешний вид Виктории. Не обошлось и без комплиментов ее повседневному наряду.

  • Який класний костюмчик - теж такий хочу!
  • Просто шикарна, ти найкраща а де це ти красотка?
  • Красавица!
  • Сколько зелени Какая красивая природа И огромное водохранилище И это все у нас на Харьковщине? Класс
  • Красота в простоте. Вы прекрасны
  • Виктория, вы идеальны 
  • Ты такая красивая девушка, класс, такая простая
  • Твоя улыбка твои глаза, не посмотреть на них нельзя
  • Обожаю Викуську!!!
  • хорошие места, красиво вокруг
  • Ви дуже гарна без фільтрів)))

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, Вика из НеАнгелов в одном только одеяле покорила сеть естественной красотой и мудрыми словами.

Ранее Вика из НеАнгелов очаровала кружевным "образом пастушки". Певица выступила на очередном концерте, примерив романтичное и очень эффектное платье со шляпкой. 

 

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