Віка з НеАнгелів показала свої "дачні будні" на барвистих фото

Артистка відпочиває на батьківській дачі під Харковом
Вікторія Смеюха з групи НеАнгели вирушила на відпочинок - що примітно, не на морський курорт за кордоном, а в село. Артистка відмінно проводить час в місцях дитинства - на дачі своїх батьків під Харковом. Вона насолоджується прогулянками на природі і спілкуванням з місцевою фауною - так, раніше співачка потішила шанувальників веселою фотосесією в купальнику в компанії курей і півня.
На нових кадрах Віка показала мальовничі околиці, для прогулянки по яким вона вибрала зручний та стильний спортивний костюм синього кольору з білою смугою. Як зізналася дівчина, вона дуже любить зручний одяг.
Фото: Вікторія Смеюха з Неангелів(instagram.com/vikanablack)
Артистка в компанії племяшки і собаки погуляла по березі водосховища, а також зробила ефектний знімок на заході сонця.
Фото: Вікторія Смеюха з Неангелів(instagram.com/vikanablack)
"Покажу вам свої дачні будні! Ознайомившись з коментарями в попередньому пості, була приємно здивована, що багато знають Липці! Ми вже в місті, але місце дитинства завжди в душі! P. S. До речі дуже люблю комфортний і зручний повсякденний одяг, і у мене багато костюмчиків", - поділилася Смеюха.
Фото: Вікторія Смеюха з Неангелів(instagram.com/vikanablack)
Підписники відзначили мальовничі краєвиди на кадрах, а також розслаблений зовнішній вигляд Вікторії. Не обійшлося і без компліментів її повсякденному вбранню.
Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)
Нагадаємо, Віка з НеАнгелів в одній тільки ковдрі підкорила мережу природною красою і мудрими словами.
Раніше Віка з НеАнгелів зачарувала мереживним "образом пастушки". Співачка виступила на черговому концерті, примірявши романтичне і дуже ефектне плаття з капелюшком.