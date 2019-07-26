Вика из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в купальнике на "дачных" фото

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы после тура с коллективом по Украине решила немного отдохнуть, а расслабляться и загорать артистка отправилась на дачу. На своей странице в Instagram певица поделилась ярким сельским колоритом, а заодно и продемонстрировала свою точеную фигуру.

Девушка в цветастом бикини устроила настоящую фотосессию с "местными обитателями" - петухом и курами! Она забавно позирует, сидя на корточках возле клюющих что-то с земли птиц, и хвастается соблазнительными изгибами тела на снимке стоя. Кадры сделаны на дачном участке на фоне травы и кустов.

Фото: Виктория Смеюха из НеАнгелов (instagram.com/vikanablack)

"Повстречалась с дачным "будильником"))))) Всем сообщает, что наступило утро. #кукареку", - прокомментировала Вика.

Фото: Виктория Смеюха из НеАнгелов (instagram.com/vikanablack)

Фолловеры поспешили оставить свои отзывы под забавными фото, восхищаясь фигурой артисткиь и с юмором называя ее "цыпочкой".

Оце півнику пощастило таку ципочку отжать=)

Шикарная, просто куколка

Супер красота

В кугута нова ципочка)

Гарнюня

Такой курочке нужен серьёзный петух!

Ах, какие цыпочки. А фигурка то шикарная. Что-то давно не было постов о спорте от Вики...

Ой красавица.

Фигурка

Петух подумал, что у него ещё одна курочка появилась

Поклонники?

Крутая Виктория! С классным чувством юмора

Класно выглядишь

Круто, колоритно

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, Вика из НеАнгелов в одном только одеяле покорила сеть естественной красотой и мудрыми словами.

Ранее Вика из НеАнгелов очаровала кружевным "образом пастушки". Певица выступила на очередном концерте, примерив романтичное и очень эффектное платье со шляпкой.

Также до этого Вика Смеюха показала свой жаркий отдых в Одессе. Исполнительница, как обычно, сменила несколько ярких пляжных образов.