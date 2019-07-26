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Віка з НеАнгелів похвалилася витонченою фігурою в купальнику на "дачних" фото


Артистка влаштувала колоритну фотосесію з курми і півнем

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели після туру з колективом по Україні вирішила трохи відпочити, а розслаблятися і засмагати артистка відправилася на дачу. На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася яскравим сільським колоритом, а заодно і продемонструвала свою фігуру.

Дівчина в квітчастому бікіні влаштувала справжню фотосесію з "місцевими мешканцями" - півнем і курми! Вона забавно позує, сидячи навпочіпки біля клюючих щось з землі птахів, і хвалиться спокусливими вигинами тіла на знімку стоячи. Кадри зроблені на дачній ділянці на тлі трави і кущів.

Фото: Вікторія Смеюха з Неангелів (instagram.com/vikanablack)

"Зустрілася з дачним "будильником"))))) Всім повідомляє, що настав ранок. #кукареку", - прокоментувала Віка.

Фото: Вікторія Смеюха з Неангелів (instagram.com/vikanablack)

Фолловери поспішили залишити свої відгуки під кумедними фото, захоплюючись фігурою артисткиь і з гумором називаючи її "ципочкою".

  • Оце півнику пощастило таку ципочку віджати=)
  • Шикарна, просто лялечка
  • Супер краса
  • кугута нова ципочка)
  • Гарнюня
  • Такий курочці потрібен серйозний півень!
  • Ах, які навшпиньки. А фігурка то шикарна. Щось давно не було постів про спорт від Віки...
  • Ой красуня.
  • Фігурка
  • Півень подумав, що у нього ще одна курочка з'явилася
  • Шанувальники?
  • Крута Вікторія! З класним почуттям гумору
  • Класно виглядаєш
  • Круто, колоритно

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, Віка з НеАнгелів в одній тільки ковдрі підкорила мережу природною красою і мудрими словами.

Раніше Віка з НеАнгелів зачарувала мереживним "образом пастушки". Співачка виступила на черговому концерті, примірявши романтичне і дуже ефектне плаття з капелюшком.

Також до цього Віка Смеюха показала свій гарячий відпочинок в Одесі. Виконавиця, як зазвичай, змінила кілька яскравих пляжних образів.

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