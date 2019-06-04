"Видим вас такую впервые": Лилия Ребрик покорила неожиданными эмоциями

Ведущая и актриса показала себя с другой стороны!
Лилия Ребрик уже успела зарекомендовать себя как "женщина-позитив и живчик". Украинская телеведущая и актриса буквально каждый день делится с многотысячной армией поклонников своей энергией и неиссякающей жизнерадостностью. Ведущая то и дело публикует солнечные фото и видео, на которых постоянно улыбается. Даже сложно представить себе Ребрик без лучезарной улыбки. И вот, телеведущая подготовила поклонникам что-то новое.
Так, на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала целую серию портретов, на которых не улыбается! Украинская актриса и ведущая едва ли не впервые за долгое время показала себя другой – задумчивой, серьезной, а иногда и грустной.
Кроме того, обычно свои новые публикации Ребрик сопровождает большими постами. На этот раз вновь неожиданность! Лилия лишь указала автора фото.
Задумчивая Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники телеведущей поспешили оставить свои отзывы под ее новыми фото. Многие отметили, что им непривычно видит свою любимицу грустной и без улыбки.
Лилия Ребрик в новой фотосессии (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Кстати, отметим, что ранее телеведущая уже показывала этот образ. Ребрик вела очередной утренний выпуск программы "Ранок з Україною". И тогда Лилия, как обычно, улыбалась.
Солнечная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, ранее Лилия Ребрик покорила эффектным спортивным фотосетом. Телеведущая даже в перерывах между съемками находит время на разминку и поддержание себя в отличной форме.
Также до этого Лилия Ребрик показала свои "закулисные будни". Актриса и ведущая позирует на фото в пиджаке и колготках в сеточку.