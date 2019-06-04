"Бачимо вас таку вперше": Лілія Ребрик підкорила несподіваними емоціями

Лілія Ребрик вже встигла зарекомендувати себе як "жінка-позитив і живчик". Українська телеведуча і актриса буквально щодня ділиться з багатотисячною армією шанувальників своєю енергією і невичерпною життєрадісністю. Ведуча те й діло публікує сонячні фото і відео, на яких постійно посміхається. Навіть складно уявити собі Ребрик без променистої посмішки. І ось, телеведуча підготувала шанувальникам щось нове.

Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик опублікувала цілу серію портретів, на яких не посміхається! Українська актриса і ведуча чи не вперше за довгий час показала себе іншою – задумливою, серйозною, а іноді й сумною.

Крім того, зазвичай свої нові публікації Ребрик супроводжує великими постами. На цей раз знову несподіванка! Лілія лише вказала автора фото.

Задумлива Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої відгуки під її новими фото. Багато відзначили, що їм незвично бачить свою улюбленицю сумною і без посмішки.

Без посмішки я вас ніколи не бачила)

Сумні очі вийшли на цих фото.

Коли ви серйозна, фото теж гарні!

А з посмішкою краще!

Дуже сумно, ні це не ваш образ! Дивлячись на вас таку, відразу ж відвідує думка - що сталося?

Замріяна! Але Вам цей образ дуже личить. Якщо жінка гарна, то неважливо посміхається вона чи ні - вона шикарна!

Посмішка вам більше до лиця!

Лілечка, краще завжди посміхайтеся. Якось навіть і не замислювалася, що ви можете так серйозно позувати. Ви супер красуня!

Так незвично) Ві з усмішкою дуже сяюча!)

Такою ви мені дуже подобаєтесь!

З усмішкою ви неперевершена)

І не завжди Ви посміхаєтесь... Красива, задумлива...

Така задумлива... Шикарна!

Дуже мила та чарівна)

Очі – супер!

Лілія Ребрик в новій фотосесії (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, відзначимо, що раніше телеведуча вже показувала цей образ. Ребрик вела черговий ранковий випуск програми "Ранок з Україною". І тоді Лілія, як зазвичай, усміхалася.

Сонячна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик підкорила ефектним спортивним фотосетом. Телеведуча навіть у перервах між зйомками знаходить час на розминку та підтримання себе у відмінній формі.

Також до цього Лілія Ребрик показала свої "закулісні будні". Актриса і ведуча позує на фото в піджаку і колготках у сіточку.