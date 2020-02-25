Від пацанки до панянки 4 вторая неделя: кто покинул проект

24-летняя харьковчанка Настя пришла на реалити Нового канала Від пацанки до панянки 4, чтобы стать более женственной и научиться выдержке и самоконтролю. По словам девушки, она не умеет сдерживать эмоции и обожает скандалы. Из-за этого постоянно страдают ее подчиненные. Последние шесть лет Анастасия Филиппская работает за границей – она шеф-повар в ресторане элитного горнолыжного курорта во Франции. Именно поэтому другие «пацанки» прозвали ее «Париж».

За две недели в Школе леди Анастасия Филиппская показала себя спокойной и, как могла, избегала конфликтов.

– Я старалась не завалить ни одного испытания, – говорит «пацанка». – Прилагали больше усилий, чем обычно. Впервые ходила на каблуках. Хотя, имея 85 килограммов, делать это совсем непросто. И проявила себя, считаю, нормально. Девушки были значительно хуже.

Анастасия Филиппская

Но этих результатов для преподавателей Школы леди было недостаточно – более того, они усомнились в искренности намерений Анастасии.

– Мы не уверены в реальности мотивации, – пояснила заместитель директора Школы леди – искусствовед и телеведущая Катерина Виноградова. – Точнее, мы сомневаемся, что Анастасия пришла на проект, чтобы изменить свою жизнь.

Настя #Париж Филиппская стала первой, кто в статусе ученицы Школы леди покинул проект. В зоне риска оказалась также Виктория #Боксерша Алехина, которую на этой неделе назвали худшей ученицей и вручили черное перо.

Напомним, одним из нововведений четвертого сезона стало то, что каждую неделю преподаватели будут определять лучшую и худшую «пацанок» и вручать им соответственно белое и черное перо.

Новые выпуски реалити «Від пацанки до панянки» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!