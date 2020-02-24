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Від пацанки до панянки 4: участница "Топ-модели по-украински" научила "пацанок" депиляции

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.02.2020 - 12:26
Від пацанки до панянки 4: участница "Топ-модели по-украински" научила "пацанок" депиляции
Від пацанки до панянки 4 сезон (фото: Новый канал)

Софи Беридзе поделилась с ученицами Школы леди женскими премудростями

Согласитесь, участницы «Від пацанки до панянки» (Новый канал) в первом эпизоде реалити женственностью не отличались. Их слова, походка и даже жесты мало напоминают поведение леди. А некоторых из-за внешности вовсе легко спутать с парнями. На второй неделе проекта преподаватели Школы леди решили начать учить участниц женским хитростям. А для этого пригласили в гости участницу второго сезона «Топ-модели по-украински» Софи Беридзе.

Ученицам Школы леди устроили день красоты с масками и патчами. К обучению будущие леди отнеслись скептически. Ведь их педагог оказалась трансгендером.

– Нам важно было продемонстрировать девочкам, что женственными не рождаются, – говорит второй заместитель директора Екатерина Виноградова. – Если сильно захотеть, то этому можно научиться. Софи – яркий тому пример.

Від пацанки до панянки 4: участница &quot;Топ-модели по-украински&quot; научила &quot;пацанок&quot; депиляции

Від пацанки до панянки 4: участница &quot;Топ-модели по-украински&quot; научила &quot;пацанок&quot; депиляции

Участницам Софи подарила уходовую косметику, триммер для носа, полоски для депиляции и менструальную чашу. Все это «пацанки» тут же начали испытывать на себе.

– Как она вообще может разбираться в женской физиологии? – удивляется Вика #Боксерша Алехина. – Она же родилась мальчиком!

Но настоящий ужас у учениц вызвали даже не восковые полоски, а... каблуки! Софи Беридзе выдала девушкам бежевые «лодочки». Что из этого получилось – смотрите в понедельник, 24 февраля, в 19:00 на Новом канале.

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