Від пацанки до панянки 4 сезон: чего ждать от "перерожденных" пацанок

Четвертый сезон реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале будет отличаться от предыдущих. Ранее мы рассказывали, что у Школы леди появились новые руководители – директор Татьяна Мокриди и два заместителя – Катерина Виноградова и Ирина Зайцева. А также то, что этот сезон выйдет под эксклюзивным хэштегом #загублені. Но это еще не все.

Перерождение «пацанок»

Цель реалити «Від пацанки до панянки» значительно глубже, чем научить девушек хорошим манерам. Команда проекта во главе с руководителями Школы леди пытается помочь «пацанкам» пережить весь груз прошлого и начать новую жизнь. Иными словами, переродиться, как Феникс. Поэтому именно эту мифическую птицу сделали символом четвертого сезона. Он изображен на гербе Школы леди. А также в форме Феникса сделаны броши участниц, которые они получили в начале проекта и отдавали, покидая его.

– Девушки пришли отчаявшимися и потерянными, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Жизнь превратила сердца большинства из них в пепел. Феникс каждую секунду напоминал каждой из «пацанок», что она, как волшебная птица, способная воскреснуть из пепла. Птица будто шептала, что даже полное уничтожение – это не конец, и на любом пепелище рождается что-то новое. Наша вера в участниц, их способность найти себя – это и была та магическая сила, которая гарантировала возрождение, шанс на новую жизнь. Еженедельно ученицы преодолевали немало препятствий, страхов и привычек прошлого, борясь за право носить своего «Феникса».

Трендовые «пацанки»

Если меняться изнутри, то делать это и внешне. Нынешних учениц Школы леди можно по праву назвать одними из самых стильных. Поскольку специально для них разработали современную школьную форму из клетчатых юбок, голубых рубашек, гольфов и оксфордов.

– Как коуч в сфере отношений могу с уверенностью сказать, что, меняя одежду, девушки меняют и свой характер, – рассказала Новому каналу Ирина Зайцева. – Поэтому мы переодели наших «пацанок» из рваных джинсов, розовых худи и кедов в сдержанную, но комфортную школьную форму. Хотя такой она показалась сначала не всем ученицам (улыбается). Девушки должны понять, что леди сегодня можно быть и в брюках, и в бомбере. Главное в образе – уместность и женственность.

Право вето

Еще одним нововведением четвертого сезона стало право вето – каждая из преподавателей могла по одному разу вернуть кого-то из «пацанок».

– Наши решения не всегда совпадали, – объясняет заместитель директора Школы леди Катерина Виноградова. – Иногда кто-то из преподавателей был не согласен с мнением других. И тогда он мог воспользоваться своим правом вето. Но это обсуждалось. Педагог должен убедить других, почему «пацанка», которой он хочет дать шанс, достойна вернуться.

Не терпится увидеть новый сезон «Від пацанки до панянки»? Не пропустите премьеру 17 февраля в 19:00 на Новом канале