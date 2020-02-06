Участница "Топ-модели по-украински" Мальвина Чукля снялась в лукбуке Katerina Kvit: Прошла без кастинга

Мальвина Чукля в съемках новой коллекции Katerina Kvit (фото: Lolita Sharun)

Мальвина также поделилась эмоциями от съемок

Победительница третьего сезона «Топ-модели по-украински» Мальвина Чукля на Новом канале рассказала о своей самой масштабной работе в сезоне осень-зима 20/21. После победы в реалити Мальвина Чукля старается не сидеть без дела. Она приезжает в Киев на кастинги, участвует в Украинской неделе моды и сотрудничает с украинскими дизайнерами. Одной из самых ярких и масштабных работ девушки в сезоне осень-зима 20/21 стала съемка лукбука и презентация новой коллекции бренда Katerina Kvit. Причем на съемку Мальвину пригласили даже без кастинга!

– К Екатерине Квит попала очень быстро и неожиданно, – рассказала девушка Новому каналу. – Я уже находилась в Киеве, когда агентство сообщило, что меня позвали на примерку. Думаю, мой типаж «зашел» дизайнеру по фотографии, поэтому и взяли без кастинга. О примерке узнала, когда была на другой съемке, поэтому опоздала более, чем на час. К счастью, мои параметры, типаж и стрижка очень понравились создателям лукбука. Настолько, что меня пригласили принять участие в презентации коллекции.

Мероприятие прошла в камерном формате накануне открытия UFW, ее гостями стали светские тусовщики и дизайнеры.

– До этого я никогда не участвовала в презентациях – только в показах. На презентации не было проходки, мы просто позировали на камеру и перед зрителями, периодически меняя образы, – объяснила Чукля. – Для этого пришлось прятаться за специально оборудованными декорациями.

В новой коллекции Екатерины Квит – платья, жакеты и плащи, украшенные женскими портретами. Их создала театральная художница Дарья Белая.

– Одежда от Katerina Kvit просто нереальная, – рассказала Мальвина Новому каналу. – Мне очень понравилась идея с принтом в виде портрета женщины на пиджаках, пальто, свитерах. Он был настолько красивым!.. Как и цвета: насыщенный зеленый, рыжий, бежевый – мои любимые. Я бы носила каждую вещь из коллекции и на работу, и на вечеринку, да хоть на свадьбу! Одежда очень удачная и максимально подчеркивает женственность.

Теперь в личной копилке Мальвины – новый ценный опыт.

– В этом сезоне сотрудничество с Екатериной Квит – моя самая масштабная работа. Тем более, съемка лукбука для модели – это очень крутой опыт. Плюс, теперь я знаю, как проходят презентации коллекций, и с радостью буду принимать такие предложения в дальнейшем.

Напомним, что Мальвина Чукля принимает активное участие в Украинской неделе моды – она дефилировала для нескольких брендов, среди которых – благотворительный показ, посвященный избыточному использованию одежды.

Напомним, ранее участник шоу "Топ-модель по-украински" Дима Сукач впервые рассказал о своей девушке.