Ветреное настроение: Надя Дорофеева очаровала образом от украинского бренда

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица приехала в Одессу в рамках всеукраинского тура группы "Время и стекло"

Надя Дорофеева одинаково хороша в кэжуальных образах и нарядах в молодежном стиле и вечерних, а также откровенных соблазнительных луках, позволяющих показать ее точеные формы во всей красе. Так, звезда решила продемонстрировать в Instagram трендовый look, в котором она гуляла по Одессе.

Артистка предпочла тренч миндального оттенка от украинского бренда Tago, модные укороченные джинсы с необработанным краем и массивные кроссовки Balenciaga.

Похоже, в Южной Пальмире стояла ветреная погода, и Надя вместе с коллегами из творческой команды запечатлела момент, когда порывы ветра были настолько сильными, что вокруг буквально все вспарило ввысь.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также Надя показала свой дерзкий сценический наряд с модной поясной сумкой от собственного бренда лейбла MOZGI Entertainment. На певице – черный оригинальный комбинезон с молниями, под которым виднеется короткий топ.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Именно в таком виде она вышла на одесскую сцену с концертом в рамках всеукраинского тура группы "Время и стекло".

Напомним, что Надя Дорофеева показала романтичный образ в длинном платье с рюшами.

Ранее Надя Дорофеева продемонстрировала трендовый look в джинсах с высокой посадкой, очаровательном топе и туфлях с леопардовым принтом.

Кстати, Надя Дорофеева покорила появлением в мини и дерзкой косухе – такой образ она выбрала ради съемок в рекламе известного косметического бренда, лицом которого является.