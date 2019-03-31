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Девушка-цветок: Надя Дорофеева очаровала весенним образом в красивом платье

Lite » Мода 31.03.2019 - 17:25
Девушка-цветок: Надя Дорофеева очаровала весенним образом в красивом платье
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка призналась, что очень любит весну

Украинская певица Надя Дорофеева, которая вызвала фурор горячими образами на YUNA 2019, покорила поклонников своим нежным весенним образом. Эффектным кадром артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Исполнительница примерила длинное свободное платье в цветочный принт и с юбкой-клеш, а к нему надела белые кроссовки.

"Как же я люблю весну и все, что ей сопутствует - цветы, идеальная погода и конечно возможность носить платья", - сообщила Дорофеева в подписи к публикации.

Девушка-цветок: Надя Дорофеева очаровала весенним образом в красивом платье

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонникам очень понравился наряд знаменитости, многие сравнили ее с цветочком и оставили много позитивных комментариев.

  • "Идеальная"
  • "Все в тренде, и все крутооо"
  • "Самая лучшая"
  • "Тебе очень идут платья. А особенно из sododo"
  • "Самая красивая"
  • "Все расцветает и девушки в первую очередь"
  • "Девушка-цветок"
  • "Какое платьеее! хоть и джинсы ношу в основном, но я бы из него не вылазила"
  • "Красоткааа"
  • "А как же я люблю когда ты в таком настроении"
  • "Тебе идут такие наряды,обожаю и люблю"

Напомним, Надя Дорофеева похвасталась ультрамодным look-ом.

Также чувственная Надя Дорофеева "сверкнула" соблазнительным декольте.

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