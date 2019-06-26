Даже ветер застывает: ONUKA представила новый сингл ZENIT

История сингла ZENIT началась сразу после выхода альбома MOZAЇКА (2018), и за это время композиция пережила немало трансформаций. Менялись аранжировки, один за другим трек дополнялся сэмплами из серии старинных пластинок "Троїста музика", которые дедушка Наты Жижченко собирал в разных уголках Украины.

В финальной версии трека можно расслышать немало народных инструментов — цимбалы, бандуру, варган, трембиту. Вновь в работе над песней группы принял участие детский хор.

После альбомных треков, которые впитали в себя социальные месседжи и смыслы, свежий сингл открывает перед слушателем новый этап в дискографии ONUKA. ZENIT — это история о другой стороне серого, а порой и жестокого мира. Когда солнце достигает своего зенита, все тени вокруг растворяются, страхи людей исчезают. Все вокруг ежедневно останавливается на мгновение, и в этом моменте скрыто немало прекрасного.

ПОСЛУШАТЬ ONUKA — ZENIT

Ната Жижченко, лидер группы ONUKA:

"Моей целью было создать что-то вроде старой украинской веснянки — легкую, солнечную и жизнеутверждающую. Воспеть мир, в котором мы живем, несмотря на все его недостатки и противоречия. Остановитесь на минуту. Найдите свой вектор движения, когда солнце окажется в зените".

Допремьерное прослушивание ZENIT состоялось в день летнего солнцестояния — в формате всеукраинской радиопремьеры. 21 июня в полдень сразу 15 радиостанций одновременно поддержали трек в эфире. Таким образом премьера стала самым масштабным радиорелизом года. С сегодняшнего дня ZENIT в свободном доступе на всех стриминговых сервисах.