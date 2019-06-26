Навіть вітер застигає: ONUKA представила новий сингл ZENIT

Історія синглу ZENIT розпочалась одразу після виходу альбому MOZAЇКА (2018), і за цей час композиція зазнала чимало трансформацій. Змінювались аранжування, один за одним на трек нанизувалися семпли з серії старовинних платівок "Троїста музика", які дідусь Нати Жижченко збирав у різних частинах України.

У фінальній версії треку можна розчути чимало народних інструментів — цимбали, бандуру, дримбу, трембіту. Вже вкотре участь у роботі над піснею гурту взяв дитячий хор.

Після альбомних треків, які ввібрали в себе соціальні меседжі та сенси, свіжий сингл відкриває перед собою новий етап у дискографії ONUKA. ZENIT — це історія про іншу сторону похмурого, а часом і химерного світу. Коли сонце досягає свого зеніту, усі тіні навколо щезають, страхи людей ховаються. Навколишнє зупиняється щодня на мить, і в цій миті сховано прекрасне.

ПОСЛУХАТИ ONUKA — ZENIT

Ната Жижченко, лідерка гурту ONUKA:

"Я воліла створити пісню — на зразок старих українських веснянок. Легку, сонячну і життєствердну. Оспівати світ, у якому ми живемо, попри всі його вади та протиріччя. Зупиніться на хвилину. Знайдіть свій напрямок руху, коли сонце буде в зеніті".

Допрем’єрне прослуховування ZENIT відбулось у день літнього сонцестояння — у форматі всеукраїнської радіопрем‘єри. 21 червня опівдні відразу 15 радіостанцій одночасно підтримали трек в ефірі. Таким чином прем‘єра стала наймасштабнішим радіорелізом року. Відсьогодні ZENIT у вільному доступі на всіх стрімінгових сервісах.