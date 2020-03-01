Весна пришла: томная Тина Кароль соблазнила полуобнаженным снимком

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица своеобразно поздравила поклонников с весной

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно отреагировала на вспышку коронавируса, призвав поклонников беречь себя и своих близких, решила поздравить более миллионную аудиторию своих подписчиков в Instagram с пришедшей весной.

В первый день весны она опубликовала черно-белый кадр, на котором с завораживающим томным взглядом кокетливо оголила плечико. На лаконичном снимке внимание на себя привлекает укладка с эффектом мокрых волос, которые небрежно растрепались и пару локонов упали на лицо Тины.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Романтичный и вместе с тем сексуальный снимок очень понравился подписчикам звезды, которые в очередной раз восхитились красотой вокалистки и поздравили ее с тем, что наконец в Украину пришла весна.

С Весной, Тина ! пусть эта пора года будет особенной

ах..фигеть

Хорошее такое начало весны

какая же красивая

какааяяяя

Уля-ля

Расцвела

С первым днём весны. Фото потрясающе

З Весною сонце!

Нехай ця весна буде сповнена радості і творчих успіхів

невероятна

С первым днем весны

Напомним, ранее соблазнительная Тина Кароль в боди ошеломила акробатическими трюками в финале Нацотбора.