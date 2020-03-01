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Весна пришла: томная Тина Кароль соблазнила полуобнаженным снимком

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.03.2020 - 13:42
Весна пришла: томная Тина Кароль соблазнила полуобнаженным снимком
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица своеобразно поздравила поклонников с весной

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно отреагировала на вспышку коронавируса, призвав поклонников беречь себя и своих близких, решила поздравить более миллионную аудиторию своих подписчиков в Instagram с пришедшей весной.

В первый день весны она опубликовала черно-белый кадр, на котором с завораживающим томным взглядом кокетливо оголила плечико. На лаконичном снимке внимание на себя привлекает укладка с эффектом мокрых волос, которые небрежно растрепались и пару локонов упали на лицо Тины.

Весна пришла: томная Тина Кароль соблазнила полуобнаженным снимком

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Романтичный и вместе с тем сексуальный снимок очень понравился подписчикам звезды, которые в очередной раз восхитились красотой вокалистки и поздравили ее с тем, что наконец в Украину пришла весна.

  • С Весной, Тина ! пусть эта пора года будет особенной
  • ах..фигеть
  • Хорошее такое начало весны
  • какая же красивая
  • какааяяяя
  • Уля-ля
  • Расцвела
  • С первым днём весны. Фото потрясающе
  • З Весною сонце!
  • Нехай ця весна буде сповнена радості і творчих успіхів
  • невероятна
  • С первым днем весны

Напомним, ранее соблазнительная Тина Кароль в боди ошеломила акробатическими трюками в финале Нацотбора.

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