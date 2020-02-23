Соблазнительная Тина Кароль в боди ошеломила акробатическими трюками в финале Нацотбора

Певица устроила яркий перформанс на сцене Нацотбора
Как стало известно в финале Национального отбора, который состоялся в Киеве 22 февраля, группа Go_A с украинской фольклорной песней "Соловей" будет представлять на Евровидение 2020 Украину. В этот вечер на сцену также вышли некоторые звезды украинского шоу-бизнеса - беременная вторым ребенком Джамала, а также член жюри конкурса Тина Кароль. К слову, во время выступления участников она сделала громкое заявление, которое повергло всех в шок.
Перед самым объявлением результатов Тина порадовала зрителей своим эффектным выступлением, исполнив попурри из собственных песен.
Сначала звезда появилась на сцене в стильном мужском костюме оверсайз от украинского бренда TTSWTRS и спела песню "Вільна", которую записала совместно с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной. В какой-то момент артистка продемонстрировала стойку на руках, после которой начала оголяться.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Кароль осталась в одном лишь черном боди, в котором исполнила свой хит "Ніжно". В конце выступления она ошеломила зрителей эффектными акробатическими трюками на стуле, восхищая физической формой и растяжкой.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Эротические па не оставили равнодушными поклонников, которые щедро засыпали звезду комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, что Тина Кароль в 2006 году представляла Украину на Евровидении, которое проходило в Афинах (Греция). Тогда певица исполнила композицию Show Me Your Love и заняла 7 место.
Ранее Тина Кароль показала соблазнительный образ в красном платье с внушительным декольте.