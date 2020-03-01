Весна прийшла: томна Тіна Кароль спокусила напівоголеним знімком

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка своєрідно привітала шанувальників з весною

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно відреагувала на спалах коронавіруса, закликавши прихильників берегти себе та своїх близьких, вирішила привітати понад мільйонну аудиторію своїх підписників в Instagram з прийдешьною весною.

У перший день весни вона опублікувала чорно-білий кадр, на якому з чарівним поглядом кокетливо оголила плічко. На лаконічному знімку увагу на себе привертає укладка з ефектом мокрого волосся, яке недбало розтріпалося і декілька пасм впали на обличчя Тіни.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Романтичний і разом з тим сексуальний знімок дуже сподобався підписникам зірки, які в черговий раз захопилися красою вокалістки і привітали її з тим, що нарешті в Україну прийшла весна.

З Весною, Тіна ! нехай ця пора року буде особливою

ах..фигеть

Гарний такий початок весни

яка ж красива

какааяяяя

Уля-ля

Розквітла

З першим днем весни. Фото приголомшливо

З Весною сонце!

Нехай ця весна буде сповнена радості і творчих успіхів

неймовірна

З першим днем весни

Нагадаємо, раніше спокуслива Тіна Кароль у боді приголомшила акробатичними трюками у фіналі Нацвідбору.