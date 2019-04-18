"Весна или любовь?" Романтичный Потап умилил радостной новостью

Популярный продюсер и рэпер Потап не устает удивлять поклонников своей многогранностью. Он не только профессионал своего дела и прекрасный автор хитов, но, оказываеться, еще и занимается садоводством. Так, артист похвастался радостной новостью – у него зацвел абрикос. Весенним мечтательным фото рядом с молодым деревцем Потап поделился в Instagram.

Снимок вышел романтичным и трогательным, ведь увидеть рэпера в подобном амплуа никто не ожидал.

"Наконец-то расцвела…" - оставил многозначительную подпись счастливый певец, слегка улыбнувшись на камеру.

Поклонники отметили, не только распустившееся деревце, но и цветущий вид артиста и назвали его образ романтичным, а также стали гадать, что стало причиной такой внезапной сентиментальности – весна или любовь? Некоторые даже не узнали преобразившего рэпер. "Потап, ты что ли?" - недоуменно интересовались они.

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

"Чарівний Потапчик!", "Так романтично", "Прекрасное фото", "Чумачечая весна", "Расцветают сады, как Потап по весне", "Красавчик", "Ой, какая милота!", "Потап, цветешь, как сакура", "Потап, ты с возрастом еще интересней становишься. Как классно!", "Це так мило! Потап, ти відкриваєшся з зовсім іншої сторони, чи то весна, чи то кохання", - писали комментаторы.

А вот футбольные болельщики оценили не столько трогательное фото, сколько футболку артиста.

"За футболку респект", "За Барселону респект!", "Да-да, "Барса" расцвела", "Классная футболка!", "Леха! За футболку отдельный респект! Visca El Barca", - писали они.

Напомним, что Потап похвастался спортивным достижением и рассказал о победе своей команды.

Ранее Потап показал, как проводит активный уикенд с сыном Андреем.