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Веселі і щасливі: Джамала підкорила трепетним сімейним різдвяним фотосетом

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.01.2020 - 17:35
Веселі і щасливі: Джамала підкорила трепетним сімейним різдвяним фотосетом
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка показала зворушливі "живі" фото з найулюбленішими

Джамала зізнається, що Новий Рік асоціює з веселощами і галасливою компанією, тоді як релігійні свята намагається проводити в колі сім'ї. Співачка нещодавно організувала сімейний фотосет, для якого позував разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим і підрослим синочком Емір-Рахманом. Хлопчик відчував себе в кадрі як риба у воді, а його мама дивилась на малюка щасливими і повними гордості очима. Результатами душевного фотосету біля ялинки вона поділилася на сторінці в Instagram.

На кадрах артистку можна побачити з трендовому брючному костюмі у велику клітку від українського дизайнера Ельвіри Гасанової. Її волосся гладко зачесане, макіяж - ніжний і не яскравий з акцентом на виразні очі.

Джамала позує в обнімку з чоловіком, з розчуленням спостерігає за синочком-непосидою, з обличчя якого не сходить щаслива усмішка.

Джамала з чоловіком і сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"З Різдвом усіх, хто святкує!" - залишила лаконічну підпис під сімейним фотосетом зірка.

Наповнені любов'ю і щастям кадри не могли залишити байдужими шанувальників співачки. Вонизазначили, що у синочка Джамали мамині очі.

  • Прекрасні!
  • Дуже гарна родина
  • Які милі
  • Які ви чудові. З Різдвом, дорогі
  • Які ви гарні
  • Синок у вас такий кумедний
  • Який ваш син красивий
  • А очі мамині у синочка!
  • З Різдвом. Чудова родина

Скріншот коментарів

До речі, раніше Джамала вже публікувала схожий фотосет в тих самих святкових інтер'єрах, тільки тоді її синочок був одягнений в костюм маленького Санти.

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