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Столько тепла! Джамала растрогала новогодним семейным фотосетом с мужем и сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.12.2019 - 14:31
Столько тепла! Джамала растрогала новогодним семейным фотосетом с мужем и сыном
Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Снимки получились очень атмосферные и наполненные счастьем

Джамала подошла к празднованию Нового года во всеоружии - ранее певица поделилась детскими воспоминаниями и даже повторила свой образ с утренника, представ в милом наряде с огромным бантом. А так как сыночек артистки Эмир-Рахман уже заметно подрос, она решила, что пора устроить праздничную семейную фотосессию.

На своей странице в Instagram Джамала поделилась результатом новогоднего фотосета - целой серией невероятно теплых и атмосферных кадров с любимым мужем Бекиром и сыночком.

Для съемки исполнительница выбрала стильный комбинезон в черно-белую клетку, под который надела черную майку и туфли на каблуке. Супруг певицы был в классическом ансамбле белая рубашка и черные брюки, а маленького Эмира нарядили в очаровательный красно-белый костюм Санта-Клауса с милой шапкой.

Столько тепла! Джамала растрогала новогодним семейным фотосетом с мужем и сыном

Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Семейство позировало возле красиво наряженной елочки и камина, рассматривая упакованные подарки и целуя друг друга.

"З Новим роком! Вдячна. Люблю. Всім кохання", - подписала яркие кадры Джамала.

Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях фолловеры наперебой поздравляют певицу и ее семью с Новым годом и умиляются нежным кадрам.

  • Счастья Вам в новом году!!
  • Коли я заплуталась, ти - мої крила! Дякую!
  • Щастя вашій сім'ї. Супер фото
  • Ви дуже гарні
  • Ви фантастичні!
  • Классный дед Мороз у вас
  • З Наступающим Новим Роком.
  • С наступающим , дорогие! любим
  • Столько семейного тепла в этих фото! Спасибо, что делишься снимками. С новым! Пусть все плохое 2019 года послужит удобрением для 2020! Люблю вас до луны и обратно. С теплом и любовью из СанФранциско.
  • Яка любляча родина. З наступаючим вас
  • Красивая и счастливая семья

Столько тепла! Джамала растрогала новогодним семейным фотосетом с мужем и сыном

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала поразила внушительным декольте и новогодним настроем. Певица рассказала, что не считает Новый Год семейным праздником и предпочитает встречать его в шумной компании.

Это счастье: Джамала рассекретила, как называет ее маленький сыночек Чем шумнее, тем круче: Джамала поразила внушительным декольте и новогодним настроем
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