Столько тепла! Джамала растрогала новогодним семейным фотосетом с мужем и сыном

Снимки получились очень атмосферные и наполненные счастьем
Джамала подошла к празднованию Нового года во всеоружии - ранее певица поделилась детскими воспоминаниями и даже повторила свой образ с утренника, представ в милом наряде с огромным бантом. А так как сыночек артистки Эмир-Рахман уже заметно подрос, она решила, что пора устроить праздничную семейную фотосессию.
На своей странице в Instagram Джамала поделилась результатом новогоднего фотосета - целой серией невероятно теплых и атмосферных кадров с любимым мужем Бекиром и сыночком.
Для съемки исполнительница выбрала стильный комбинезон в черно-белую клетку, под который надела черную майку и туфли на каблуке. Супруг певицы был в классическом ансамбле белая рубашка и черные брюки, а маленького Эмира нарядили в очаровательный красно-белый костюм Санта-Клауса с милой шапкой.
Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)
Семейство позировало возле красиво наряженной елочки и камина, рассматривая упакованные подарки и целуя друг друга.
"З Новим роком! Вдячна. Люблю. Всім кохання", - подписала яркие кадры Джамала.
Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)
В комментариях фолловеры наперебой поздравляют певицу и ее семью с Новым годом и умиляются нежным кадрам.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, Джамала поразила внушительным декольте и новогодним настроем. Певица рассказала, что не считает Новый Год семейным праздником и предпочитает встречать его в шумной компании.