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Веселимся втроем: Влад Топалов умилил сеть новогодним фото с женой и сыном

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Влад Топалов поделился новогодним настроением с поклонниками

Влад Топалов и его жена Регина Тодоренко даром врмени не теряют. Новогодние праздники еще в разгаре, а значит и семейное веселье тоже. Не все же время заниматься физическими нагрузками после обильных застолий, как делала это звездная пара в последние дни. Теперь артист и телеведущая решили немного посмеяться и поиграть, а помог им в этом маленький сынишка.

"С Новым гооооодооооом!!!! Мы вас всех поздравляем сильно и крепко!!!!! веселимся втроем уже который день!!!!" - написал Топалов на своей страничке в Instagram.

На снимке молодые супруги изображены на фоне новогодней елки. Регина держит на руках маленького сына, который одет в костюм Санта-Клауса. Голову Влада также украшает шапка новогоднего дедушки.

Влад Топалов с семьей (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники супругов проссто не могли пройти мимо такого красивого снимка и засыпали пару комплиментами и поздравлениями с Новым годом. Поклонники отметили, что Топалов и Тодоренко выглядят, как идеальная пара, а их малыш - настоящий маленький Санта.

  • С новым годоооом и вас! Вы очень красивая пара, семья.
  • Свой Санта у вас.
  • А мы вы вас сильнее любим.
  • Ой, какие милые.
  • С Новым Годом! Здоровья, счастья, всех благ, вашей семье. Радость и веселье, чтоб не покидала, ваш дом. Малыш рос и радовал вас.

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Топалов с сыночком позабавили борьбой за "трофей"! Регина сняла забавное новогоднее видео.

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