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Веселилися і танцювали: Настя Каменських показала барвисті фото з корпоративу

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.01.2020 - 13:07
Веселилися і танцювали: Настя Каменських показала барвисті фото з корпоративу
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка влаштувала своїй команді веселу новорічну вечірку

У перші дні нового 2020 року Настя Каменських із задоволенням хвалилася старими і новими святковими образами, а також поділилася своїми планами на цей рік, запевняючи, що готова підкорювати нові вершини. Крім того, для своєї немалої команди співачка влаштувала веселий корпоратив - запальну вечірку в одному з закладів Києва. Яскравими кадрами з заходу вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Артистка вибрала для свята мексиканську тему - не так давно вона з чоловіком відпочивала в цій країні і залишилася в захваті. Сама Настя запалювала в облягаючому чорному комбінезоні з широким поясом, який доповнила крислатим капелюхом і довгою білою накидкою, а також ботильйонами на підборах.

Веселилися і танцювали: Настя Каменських показала барвисті фото з корпоративу

Фото: Настя Каменських відірвалася на корпоративі (instagram.com/kamenskux)

Вона із задоволенням позувала на тлі картонних кактусів і гітар і в обнімку зі співробітниками свого агентства. На фото також можна побачити маму зірки та її чоловіка Потапа.

Веселилися і танцювали: Настя Каменських показала барвисті фото з корпоративу

Фото: Настя Каменських відірвалася на корпоративі (instagram.com/kamenskux)

"Ось так ми проводжали #2019 рік! Це була наша спекотна новорічна FIESTА #vivanice2cu! Я неймовірно щаслива людина! Мене оточують чудові люди! Про таку творчу, талановиту, веселу, чуйну, злагоджену, самовіддану... - і ці епітети можуть бути нескінченні - команду я завжди мріяла! Я безмірно вдячна кожному з вас за те, що ви зі мною! Адже артист - це не тільки одна людина. Це величезна команда, що створює шоу, фотосесії, кліпи, пісні, музику, обкладинки, образи, костюми, постановки, танці і все те, що радує глядачів. Спасибі вам, що ви зі мною! Люблю кожного і всіх, кого немає на фото. Фотки, як завжди, не з усіма, так як ми веселилися, танцювали і співали, а пофоткатися нормально не встигли", - поділилася емоціями Каменських.

Фото: Настя Каменських відірвалася на корпоративі (instagram.com/kamenskux)

Фолловери артистки почали ділитися враженнями від побаченого в коментарях, захоплюючись красою Насті.

  • Крута, харизматична я і божевільна талановита. Настуся це все про вас
  • Дуже красива
  • Настя яка ти красива
  • Ти сонячна ,красива дівчинка
  • круто!!!!!!
  • Дуже гарні фото, З Новим роком!
  • Яка ви красуня! просто супер
  • Красиві мучачасы
  • Які красиві разом з @realpotap
  • Я в захваті, неймовірно мило
  • Круто ) дівчина з перчиком ))))

Веселилися і танцювали: Настя Каменських показала барвисті фото з корпоративу

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських поділилася підбіркою яскравіших образів 2019, які вона продемонструвала на шоу Х-фактор 10.

Підкорювати нові вершини: Каменських в пікантному міні поділилася планами на 2020 рік Поруч з Потапом: Каменських стала тренером ювілейного сезону шоу Голос країни-10
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