"Веселая и незабываемая свадьба": Маша Ефросинина трогательно поздравила мужа с годовщиной

Для телеведущей Маши Ефросининой август - насыщенный на праздничные даты месяц. Так, 25 августа ее сыночек Александр отпраздновал 5-й день рождения, а 30 числа еще одна важная веха - с супругом Тимуром Хромаевым они отмечают 16-ю годовщину свадьбы. Отметим, что кроме сына, пара также воспитывает 15-летнюю дочь Нану.

На своей странице в Instagram Маша вспомнила, какой была их свадьба 16 лет назад, а также поделилась фото "тогда и сейчас". На первом фото супруги запечатлены в день свадьбы, на втором - в наши дни.

Фото: Маша Ефросинина с мужем (instagram.com/mashaefrosinina)

На черно-белом фото стильная парочка держится за руки и счастливо улыбается.

Фото: Маша Ефросинина с мужем (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая поделилась забавными историями и умилила своих многочисленных подписчиков.

"А в этот день 16 лет назад у меня была самая сказочная свадьба: с лезгинкой и украинскими песнями. С градом и солнцем! С голубями, поселившимися в последствии надолго на крыше дома! С платьем, которое нужно было расстегивать 40 минут, чтобы сходить по нужде! И с артисткой цыганского ансамбля, которая, по неведомой причине, с ансамблем своим не уехала, а появилась внезапно во время моего броска букета ...и, понятное дело, отхватила его себе ... Подруги мои были "сильно этому рады". Наша веселая и незабываемая свадьба, Тимуряха, во время которой у тебя была температура 39,5... Но знай, все эти 16 лет я искренне верю, что температурил ты тогда от счастья", - написала Ефросинина.

Подписчики тут же принялись поздравлять красивую пару, при этом многие отметили, что супруга Маши Тимура просто не узнать, так он изменился.

Муж тогда и муж сейчас вообще не похожи,такое чувство что два разных человека

Тот случай, когда и муж и жена с годами стали только краше и, я уверена, счастливее

Как вы похорошели оба! Любим

Изменился Тимур, не узнать ) вы, Маша, красавица, тогда и сейчас )

Вітаю! Чоловік змінився, не схожий на себе

Поздравляю)) Тимур так похорошел за семейную жизнь

Да ,ладно. Муж так изменился. Счастья Вам

Ваш муж с годами стал таким красавцем, только держись! Думаю, что это Ваша заслуга тоже

Тимура еле-еле узнаю!!! Думала,что второй брак. Очень красивые и тогда, и сейчас!!!!

Маша ви не змінилися, хіба що ще красивіша

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина поразила стройностью и длинными ногами в ярком образе-диско. Ведущая примерила красные брюки-клеш.

Ранее Маша Ефросинина восхитила цветущим внешним видом. Пользователи в сети покорены красотой 40-летней ведущей, за что ее назвали "Украинской версией Моники Беллуччи".