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"Весь в родителей": Юрий Горбунов поразил сеть музыкальными талантами сына

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Телеведущий продемонстрировал умение своего сына

Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который на днях устроил трогательный сюрприз для своей жены Кати Осадчей в ее день рождения, показал подросшего сына Ивана. Мальчик уже самостоятельно играет на пианино. Соответствующий видеоролик Горбунов выложил на своей странице в Instagram.

"И кто сказал, что играть на фортепиано сложно?" - подписал видео Горбунов.

Юрий Горбунов показал, как его сын играет на фортепиано (видео: instagram.com/gorbunovyuriy)

Стоит отметить, что это видео восхитило многих подписчиков Юрия, и они оставили свое комментарии.

  • Какой хорошенький пианист;
  • Уже, наверное, к репетитору по игре на фортепиано ходит;
  • В семье появляется музыкант;
  • Какой блондин талантливый!
  • Какой он хорошенький! Пусть растет здоровенький;
  • Супер, молодец!
  • Гений;
  • В талантливых людей рождаются талантливые дети;
  • Но крышку фортепиано закрывает, точно, мастерски!
  • Талант.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Катя Осадчая рассказала, почему распался ее первый брак, который продлился три года. Она вышла замуж в 18 лет за Олега Полищука и у пары родился сын Илья, которому сейчас уже 13 лет. В разрыве отношений она видит и свою вину, но Катя благодарна этому браку за сына.

Ранее сообщалось о том, что Горбунов умилил сеть нежным фото с Осадчей. Телеведущий подчеркнул, что главное в жизни - это любовь. Подписчики отметили, что Юрий и Катя отличная пара.

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