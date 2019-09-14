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"Весь у батьків": Юрій Горбунов вразив мережу музичними талантами сина

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Телеведучий продемонстрував вміння свого сина

Популярний український телеведучий Юрій Горбунов, який днями влаштував зворушливий сюрприз для своєї дружини Каті Осадчій в її день народження, показав сина Івана. Хлопчик вже самостійно грає на піаніно. Відповідний відеоролик Горбунов виклав на своїй сторінці в Instagram.

"І хто сказав, що грати на фортепіано складно?" - підписав відео Горбунов.

Юрій Горбунов показав, як його син грає на фортепіано (відео: instagram.com/gorbunovyuriy)

Варто зазначити, що це відео захопило багатьох фоловерів Юрія, і вони залишили своє коментарі.

  • Який гарненький піаніст;
  • Вже, напевно, до репетитора по грі на фортепіано ходить;
  • В родині з'являється музикант;
  • Який блондин талановитий!
  • Який він гарненький! Нехай росте здоровенький;
  • Супер, молодець!
  • Геній;
  • У талановитих людей народжуються талановиті діти;
  • Але кришку фортепіано закриває, точно, майстерно!
  • Талант.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Катя Осадча розповіла, чому розпався її перший шлюб, який тривав три роки. Вона вийшла заміж у 18 років за Олега Поліщука і у пари народився син Ілля, якому зараз вже 13 років. В розриві відносин вона бачить і свою провину, але Катя вдячна цьому шлюбу за сина.

Раніше повідомлялося про те, що Горбунов розчулив мережу ніжним фото з Осадчою. Телеведучий підкреслив, що головне в житті - це любов. Фоловери зазначили, що Юрій і Катя чудова пара.

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