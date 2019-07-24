"Весь в папу": Потап позабавил сеть фото сына в "татушках"

Папа с сыном явно весело провели время
Украинский рэпер и продюсер Потап в последнее время регулярно радует подписчиков нежными и страстными публикациями с любимой женой Настей Каменских. Однако артист не забывает и о своем сыне от первого брака с Ириной Горовой, 10-летнем Андрее. Он регулярно с ним видится и иногда показывает в сети.
Так, Потап весьма позабавил фолловеров новым фото с подросшим Андреем. Мальчик запечатлен обнаженным по пояс, при этом он весь покрыт разноцветными перебивными татуировками - даже лицо! Картинки можно разглядеть самые разнообразные. Парень явно весьма доволен собой и счастливо улыбается.
"Папа работает рэпером", - с юмором прокомментировал Потап.
Фото: Потап показал сына Андрея (instagram.com/realpotap)
Подписчики рэпера по достоинству оценили его чувство юмора и отметили, что Андрюша явно пошел в своего звездного папу.
Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
Напомним, Настя Каменских растрогала бекстейдж-видео клипов с Потапом, в которых они признались друг другу в любви.
Также Потап признался, куда увезет Настю Каменских во второй медовый месяц. Первый пара провела в Турции.
Кстати, стало известно, что Потап и Настя Каменских официально расписались задолго до свадьбы 23 мая.