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"Весь мир для тебя!" Джамала растрогала сеть душевным фото с сыночком

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Певица обратилась к малышу с эмоциональной речью

Джамала – заботливая и любящаяя мама. Она признается, что стараается не слишком баловать малыша, но просто обожает проводить с ним время. Маленький Эмир-Рахман – мамино вдохновение, самая мощная мотивация и главный поклонник. Певица, которая ранее показала, как наслаждается последним летним утром, с удовольствием делиться с поклонниками фото с мальчиком, которые всегда вызывают лишь умиление.

Так, на свежем снимке фотограф "поймал" Джамалу с сыном на кухне. Малыш стоит на столе, прижавшись к улыбчивой маме. Звезда приобняла сладкого мальчика, а сама держит в руках его соску на цепочке. Джамала позирует в белоснежной футболке и бежевой юбке на запах, через разрез которой видно ее стройные ножки. Ее волосы аккуратно уложены, а макияж – легкий и естественный.

"Колись в цей день ти будеш стояти схвильований у костюмі, з квітами та маленьким рюкзачком. Але не сьогодні. Танцюй, радій, співай, сходь з розуму — весь світ для тебе", - подписала трепетный снимок артистка.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники не смогли оставаться долго в стороне от душевного кадра – они одарили Джамалу и Эмира-Рахмана шквалом комплиментов.

  • Справжнє щастя
  • Прекрасні
  • Милое фото
  • Ви дуже милі
  • Потужно, проникливо
  • Такое теплое фото. Время пролетит очень быстро
  • Прекрасные люди!
  • Дуже гарні

Скриншот комментариев

Ранее Джамала похвасталась трендовым подарком от мужа Бекира Сулейманова на свое 36-летие.

Также смелая Джамала примерила на себя провокативный образ "девушки с района", спровоцировав споры в сети.

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