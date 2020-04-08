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Верю, что все вернется: Тимур Мирошниченко признался, как карантин повлиял на его доходы

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.04.2020 - 15:12
Верю, что все вернется: Тимур Мирошниченко признался, как карантин повлиял на его доходы
Тимур Мирошниченко (фото: пресс-служба)

Мирошниченко также попытался найти положительные стороны карантина

Ведущий программы «Зірковий шлях» Тимур Мирошниченко рассказал о том, что его доходы значительно сократились за время карантина. Ведущий откровенно пообщался с поклонниками в прямом эфире инстаграм канала «Украина».

Ведущий Тимур Мирошниченко призвал поклонников беречь себя и не расстраиваться, даже если финансовая ситуация оставляет желать лучшего.

«Все сегодня в равных условиях, никому нельзя выезжать за границу, многие потеряли заработок. В связи с карантином и отменой массовых мероприятий, я потерял большую часть своего заработка, но я не расстраиваюсь, ведь верю, что все вернется, это испытание и нам всем надо выйти из него сильнее, однозначно, все будет хорошо», - говорит Тимур Мирошниченко.

Кстати, ведущий рассказал, что теперь озвучивает много контента дома в ванной, ведь там можно уединиться и не отвлекаться.

Тимур Мирошниченко во время прямого эфира отметил, что именно благодаря карантину он имеет возможность наблюдать, как растут его дети, и не пропускать важные моменты. Также поделился полезным советом, чем занять себя во время карантина.

«Надо избавляться от плохих привычек. Это может быть курение, или 50 граммов крепкого напитка перед сном. Я сам раньше мог немного выпить, и супруге это не нравилось, поэтому я решил вообще отказаться от алкоголя. Даже в новогоднюю ночь, когда я работал, все поднимали бокалы с шампанским, я тоже так сделал, но поставил на место. Со временем вообще не хочется алкоголя, и это круто! Ведь это свобода от не самого лучшего, что есть в мире. Поэтому во время карантина можно попробовать вообще исключить его из своей жизни, рекомендую», - делится Тимур Мирошниченко.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко решил обвенчаться через два года после свадьбы.

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