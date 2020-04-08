Вірю, що все повернеться: Тімур Мірошниченко зізнався, як карантин вплинув на його доходи

Тимур Мірошниченко (фото: прес-служба)

Мірошниченко також спробував знайти позитивні сторони карантину

Ведучий програми «Зірковий шлях» Тімур Мірошниченко розповів про те, що його доходи значно скоротилися за час карантину. Ведучий відверто поспілкувався з прихильниками в прямому ефірі instagram каналу «Україна».

Ведучий Тімур Мірошниченко закликав прихильників берегти себе і не засмучуватися, навіть, якщо фінансова ситуація бажає кращого.

«Всі сьогодні у рівних умовах, нікому не можна виїжджати за кордон, багато хто втратив заробіток. У зв’язку з карантином та відміною масових заходів, я втратив більшу частину свого заробітку, але я не засмучуюсь, адже вірю, що все повернеться, це випробування і нам всім треба вийти з нього сильнішими, однозначно, все буде добре», - говорить Тімур Мірошніченко.

До речі, ведучий розповів, що тепер озвучує багато контенту вдома у ванній, адже там можна усамітнитися і не відволікатися.

Тімур Мірошниченко під час прямого ефіру зазначив, що саме завдяки карантину він має можливість спостерігати, як ростуть його діти, і не пропускати важливі моменти. Також поділився корисною породою, чим зайняти себе під час карантину.

«Треба позбавлятися поганих звичок. Це може бути паління, або 50 грамів міцного напою перед сном. Я сам раніше міг трішки випити, і дружині це не подобалося, тому я вирішив взагалі відмовитися від алкоголю. Навіть у новорічну ніч, коли я працював, всі піднімали келихи з шампанським, я теж так зробив, але поставив на місце. З часом взагалі не хочеться алкоголю, і це круто! Адже це свобода від не найкращого, що є у світі. Тому під час карантину можна спробувати взагалі виключити його зі свого життя, рекомендую», - ділиться Тімур Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше Тімур Мірошниченко вирішив обвінчатися через два роки після весілля.