Впервые поужинали гречкой: Тимур Мирошниченко рассказал, как похудел на карантине

Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Тимур не забывает о спорте!

Ведущий программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказал, как изменилась его жизнь во время карантина. Тимур Мирошниченко в прямом эфире «Ранку з Україною» поделился собственным лайфхаком, как в условиях изоляции не набрать лишнего веса.

Тимур Мирошниченко рассказал ведущим «Ранку з Україною» Марии Мельник и Григорию Герману, как он проводит время на карантине. Оказалось, когда начнется день для телеведущего, решают его дети, а кучу свободного времени он посвящает важным и полезным делам, на которые в обычном ритме жизни не хватало сил.

«Рано ли я просыпаюсь? Это зависит не от меня, а в первую очередь от Марка Тимуровича и Мии Тимуровны. Вот сегодня проснулись под эфир, а так вообще – 8-9 часов утра, – комментирует ведущий программы «Зірковий шлях». – Я уже убрал в каждом уголке дома, причем даже там, где, видимо, с момента создания этой квартиры никогда не убирали – я и туда уже подобрался. А вчера даже пообещал жене – если карантин продлят до середины мая, то я еще и окна буду мыть».

Кроме того, звезда телеэкранов признался, какие блюда они готовят с женой и каким образом повышают иммунитет.

«Кстати, вчера вечером мы впервые поужинали гречкой, но в запасе еще немного осталось. Для укрепления иммунитета мы едим очень много фруктов и не только цитрусовых – просто фруктов. Овощей тоже очень много едим. К тому же мы много внимания уделяем занятию спортом – это то, на что в повседневной жизни всегда не хватает времени. Если раньше планка – это был такой сокращенный вариант, ведь это занимает 10-12 минут, то теперь наша утренняя зарядка длится не менее часа. Я каждое утро своим потом просто мою пол, – смеясь, рассказал Тимур Мирошниченко в эфире «Ранок з Україною». – Я даже могу сказать, что за время карантина не набрал, а наоборот – потерял больше килограмма».

Напомним, ранее Мирошниченко и его жена рассказали о мистических снах, которые сыграли роль в их отношениях.