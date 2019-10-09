Как добиться упругого пресса: диетолог раскрыла формулу плоского живота

Список действий для желающих получить идеальный пресс
Живот - это больная тема большинства женщин. Как его убрать? Дайте мне специальные упражнения, чтобы, наконец, его уничтожить! Однако, как отметила диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко на своей странице в Instagram, не существует упражнений на сжигание жира в конкретном месте.
Нельзя убрать живот бесконечным качанием пресса. Ведь жир уходит из тела равномерно и никакие упражнения не заставят его сгореть именно там, где бы нам хотелось! Кроме того, прокачка мышц живота увеличивает их в объеме, что может увеличить размер вашей талии. Она станет шире.
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Но это произойдет, только если вы не соблюдаете несколько важных правил.
Формула плоского живота:
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Пресс есть у всех - просто мы его не видим за жировой прослойкой. И каждая из вас может убрать этот барьер с помощью питания и упражнений.
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Эксперт также сделала подборку своих любимых упражнений на укрепление мышц пресса. Начинаем укреплять пресс прямо сейчас, чтобы к тому моменту, когда жирок растает, ваш плоский животик сиял во всей красе, а не болтался мешком.
Видео: (instagram.com/expert_po_figure)
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