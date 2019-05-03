Вера Брежнева взбудоражила сеть дерзким образом в латексном мини-платье

Певица показала откровенный наряд из нового клипа
37-летняя Вера Брежнева может похвастаться цветущей внешностью и роскошной подтянутой фигурой и с удовольствием делится в сети эффектными фото в откровенных нарядах. Так, недавно даже фитнес-гуру Анита Луценко восхитилась формами певицы, назвав ее фигуру идеальной. На новом фото в Instagram артистка в очередной раз поразила и восхитила фанов, представ в дерзком образе.
На пикантном снимке Вера запечатлена в латексном мини-платье с оголенными плечами, которое выгодно подчеркивает ее пышный бюст. Дополняют образ высокие перчатки из того же материала. Артистка чувственно придерживает верх наряда руками и призывно смотрит в объектив.
Судя по хештегу под фото, это образ из нового клипа Брежневой на песню "Я не святая".
"Только взять себя в руки..
Я смогу если руки твои...
А ваша любимая строчка из вашей любимой песни?" - прокомментировала певица публикацию.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Фолловеры засыпали любимую артистку восхищенными комплиментами.
Напомним, Вера Брежнева устроила горячие танцы на столе на закрытой вечеринке в Киеве.
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