Вера Брежнева устроила яркий сюрприз на 18-летие дочери (видео)

В субботу, 30 марта, старшая дочь популярной певицы Веры Брежневой Соня Киперман празднует свой 18-й день рождения. Девушка уже давно весьма самостоятельна и даже живет на другом континенте - она учится в США. В день ее совершеннолетия звездная мама устроила неожиданный сюрприз для любимой дочки и сняла его на видео, которым поделилась в Instagram.

Как призналась Вера, она не смогла оставаться вдали от Сони в такой день, поэтому секретно прилетела в США на два дня, чтобы лично поздравить ее с праздником. В ролике девушка выходит из двери и пораженно замирает, увидев маму. "Да ладно?" - восклицает Киперман, а Брежнева радостно кричит ей "Сюрприз!"

Видео: (instagram.com/ververa)

"Сегодня 18 лет моему прекрасному продолжению... естественно, мне не верится)) поэтому я прилетела на другой континент на 2 дня, чтобы поздравить и убедиться, что эта взрослая, красивая, заботливая, чуткая, умная, талантливая девушка - моя дочь", - трогательно прокомментировала публикацию певица.

Соня явно не ожидала увидеть маму (фото:instagram.com/ververa)

Поклонники наперебой присоединяются к поздравлениям в комментариях. Одной из первых написала бывшая коллега Брежневой по группе "ВИА Гра" Надежда Грановская.

"Веруня, это как-будто не с нами...)))Это какой-то сон...))) С праздником тебя и твою прекрасную Сонечку. Пусть ее совершеннолетняя жизнь складывается наилучшим образом. А все "уроки жизни" только на пользу", - пожелала артистка.

Остальные также умиляются трогательному видео.

"Как это мило! С праздником)))"

"Мама! Такой клёвый подарок!!!! Аж слезы";

"Аааааа какие милашества. Это невероятно, до слез и мурашек по телу. С днем рождения доченьки красивейшую маму и Сонечку";

"Как это здорово! Всего самого наилучшего вам! Отпразднуйте хорошо!";

"Сюрпризы всегда приятно получать!";

"Смотрю по 10-му кругу, и слезы умиления наворачиваются! Поздравляю Вас, Вера, с прекрасным событием! Счастья Соне и сбычи всех добрых мечт!";

"Прекрасные эмоции";

"Круто!!! Всегда приятны встречи с близкими!";

"Хорошенькая и на маму похожа";

"Клаасс)) красивая девочка, с днем Рождения ее маму) это такой трогательный момент!" - пишут подписчики.

Сама же Соня поделилась на своей странице своим детским фото, на котором она смешно спит в кроватке.

"Этой маленькой девочке сегодня исполнилось 18", - написала она.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Напомним, ранее дочь Веры Брежневой покорила солнечным фотосетом в коротком топе.

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