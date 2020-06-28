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С венком и смелым декольте: Осадчая в сарафане с пикантным разрезом сверкнула загорелыми ножками

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.06.2020 - 20:02
С венком и смелым декольте: Осадчая в сарафане с пикантным разрезом сверкнула загорелыми ножками
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая порадовала поклонников новыми снимками

Катя Осадчая устроила яркую фотосессию в воскресенье, 28 июня. Известная украинская телеведущая также поздравила всех с Днем Конституции Украины. Новые фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Ведущая "Светской жизни" опубликовала серию снимков и показала летний сарафан с пикантным разрезом. На одном из снимков видны загорелые ноги Осадчей.

С венком и смелым декольте: Осадчая в сарафане с пикантным разрезом сверкнула загорелыми ножками

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"С Днем Конституции! Помните не только о правах, но и об обязанностях! Сейчас, нам всем нужно быть сознательными украинцами! Берегите себя", - написала телеведущая.

С венком и смелым декольте: Осадчая в сарафане с пикантным разрезом сверкнула загорелыми ножкамиС венком и смелым декольте: Осадчая в сарафане с пикантным разрезом сверкнула загорелыми ножками

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети прокомментировали ее фотографии.

  • Такая красивая, Катя;
  • Вы волшебная, откуда платье?
  • Очень красивая;
  • Огонь;
  • С праздником!
  • С праздником нас всех;
  • Какая вы красавица;
  • Вас тоже с праздником! Выглядите на миллион.

С венком и смелым декольте: Осадчая в сарафане с пикантным разрезом сверкнула загорелыми ножками

С венком и смелым декольте: Осадчая в сарафане с пикантным разрезом сверкнула загорелыми ножками

С венком и смелым декольте: Осадчая в сарафане с пикантным разрезом сверкнула загорелыми ножками

Скриншоты с Instagram

Напомним, Катя Осадчая в стильном комбинезоне произвела фурор в сети. Телеведущая устроила яркую фотосессию в Киеве на Трухановом острове и похвасталась новым нарядом. Звезда в условиях карантина в Украине, когда отправиться в путешествие в другие страны летом является довольно непростой задачей, "открыла" вместе с мужем другой экзотический "курорт" - прямо посередине Днепра в столице Украины.

Ранее Катя Осадчая в мини-шортах насладилась прогулкой на яхте.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Катя Осадчаяшоубиз
Styler
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