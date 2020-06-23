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Какие ножки! Катя Осадчая в мини-шортах насладилась прогулкой на яхте

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.06.2020 - 13:31
Какие ножки! Катя Осадчая в мини-шортах насладилась прогулкой на яхте
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Теледива очаровала атмосферным летним снимком

Пока границы не открыли и путешествия еще не доступны, Катя Осадчая и Юрий Горбунов стараются по максимуму отдыхать в родном краю. Звездное семейство вместе с трехлетним сыном Иваном частенько выбирается в небольшие поездки недалеко от Киева, а также устраивают прогулки на яхте по Днепру. Именно так они провели и прошедшие выходные и ведущая поделилась в сети атмосферным снимком.

На фото Катя сидит у борта боком к камере, с улыбкой глядя на открывающийся перед глазами пейзаж. Звезда подчеркнула свои длинные стройные ноги джинсовыми мини-шортами с карманами, которые дополнила настоящим трендом этого сезона – белой футболкой оверсайз. Волосы она собрала в пучок на затылке и повязала ярким платком.

Какие ножки! Катя Осадчая в мини-шортах насладилась прогулкой на яхте

Катя Осадчая устроила прогулку на яхте (фото: instagram.com/kosadcha)

"Хочу запам‘ятати кожний день літа. Поки виходить", - поделилась Осадчая.

Поклонники восхитились красотой Кати и пожелали ведущей хорошего отдыха.

  • Красавица и умница, Катюша.Украшаешь окружающий мир И слушать тебя,и смотреть на тебя - удовольствие
  • Влітку все сприймається особливо яскраво та приємно. Гарних та незабутніх Вам вражень!
  • Красуня
  • Доброго ранку
  • Чудовий аідпочинок
  • Приємного відпочинку. Насолоджуйтесь теплом,сонечком,літом
  • Согласна. Лето замечательная пора.
  • Катерино я теж так намагаюсь

Какие ножки! Катя Осадчая в мини-шортах насладилась прогулкой на яхте

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая опубликовала нарядное фото с Юрием Горбуновым со съемочной площадки совместного проекта.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Катя Осадчаяведущаяфигура
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