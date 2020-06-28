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З вінком і сміливим декольте: Осадча в сарафані з пікантним розрізом блиснула засмаглими ніжками

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.06.2020 - 20:02
З вінком і сміливим декольте: Осадча в сарафані з пікантним розрізом блиснула засмаглими ніжками
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча порадувала шанувальників новими знімками

Катя Осадча влаштувала яскраву фотосесію в неділю, 28 червня. Відома українська телеведуча також привітала всіх з Днем Конституції України. Нові фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ведуча "Світського життя" опублікувала серію знімків і показала літній сарафан з пікантним розрізом. На одному зі знімків видно засмаглі ноги Осадчої.

З вінком і сміливим декольте: Осадча в сарафані з пікантним розрізом блиснула засмаглими ніжками

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"З Днем Конституції! Пам'ятайте не тільки про права, але й про обов'язки! Зараз, нам усім потрібно бути свідомими українцями! Бережіть себе", - написала телеведуча.

З вінком і сміливим декольте: Осадча в сарафані з пікантним розрізом блиснула засмаглими ніжкамиЗ вінком і сміливим декольте: Осадча в сарафані з пікантним розрізом блиснула засмаглими ніжками

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі прокоментували її фотографії.

  • Така красива, Катя;
  • Ви чарівна, звідки плаття?
  • Дуже красива;
  • Вогонь;
  • Зі святом!
  • Зі святом нас усіх;
  • Яка ви красуня;
  • Вас теж зі святом! Виглядаєте на мільйон.

З вінком і сміливим декольте: Осадча в сарафані з пікантним розрізом блиснула засмаглими ніжками

З вінком і сміливим декольте: Осадча в сарафані з пікантним розрізом блиснула засмаглими ніжками

З вінком і сміливим декольте: Осадча в сарафані з пікантним розрізом блиснула засмаглими ніжками

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Катя Осадча в стильному комбінезоні справила фурор в мережі. Телеведуча влаштувала яскраву фотосесію в Києві на Трухановому острові і похвалилася новим вбранням. Зірка в умовах карантину в Україні, коли відправитися в подорож в інші країни влітку є досить непростим завданням, "відкрила" разом з чоловіком інший екзотичний "курорт" - прямо посередині Дніпра в столиці України.

Раніше Катя Осадча в міні-шортах насолодилася прогулянкою на яхті.

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Автор: Styler

Теги Новини України Катя Осадчашоубиз
Styler
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