З вінком і сміливим декольте: Осадча в сарафані з пікантним розрізом блиснула засмаглими ніжками

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча порадувала шанувальників новими знімками

Катя Осадча влаштувала яскраву фотосесію в неділю, 28 червня. Відома українська телеведуча також привітала всіх з Днем Конституції України. Нові фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ведуча "Світського життя" опублікувала серію знімків і показала літній сарафан з пікантним розрізом. На одному зі знімків видно засмаглі ноги Осадчої.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"З Днем Конституції! Пам'ятайте не тільки про права, але й про обов'язки! Зараз, нам усім потрібно бути свідомими українцями! Бережіть себе", - написала телеведуча.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі прокоментували її фотографії.

Така красива, Катя;

Ви чарівна, звідки плаття?

Дуже красива;

Вогонь;

Зі святом!

Зі святом нас усіх;

Яка ви красуня;

Вас теж зі святом! Виглядаєте на мільйон.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Катя Осадча в стильному комбінезоні справила фурор в мережі. Телеведуча влаштувала яскраву фотосесію в Києві на Трухановому острові і похвалилася новим вбранням. Зірка в умовах карантину в Україні, коли відправитися в подорож в інші країни влітку є досить непростим завданням, "відкрила" разом з чоловіком інший екзотичний "курорт" - прямо посередині Дніпра в столиці України.

Раніше Катя Осадча в міні-шортах насолодилася прогулянкою на яхті.

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Автор: Styler