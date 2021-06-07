Веет счастьем: Юрий Горбунов растрогал нежным фото с беременной женой
Знаменитая украинская пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая, которая сейчас ждет ребенка, показали, как они провели выходные. Супруги насладились хорошей погодой, которая временами радовала украинцев, в своем загородном доме, и сделали милые фото во дворе.
Нежным соместным фото с беременной женой шоумен поделился на своей странице в Instagram.
Катя и Юрий запечатлены на зеленой лужайке своего участка. Одной рукой они обнимают друг друга, а другими трогательно держатся за руки.
При этом супруги одеты в похожем стиле - оба в белоснежных нарядах и солнцезащитных очках. Осадчая выбрала платье-рубашку средней длины с поясом - к слову, из собственной коллекции в коллаборации с Андре Таном. Дополнила лук ведущая белыми балетками, а волосы собрала в хвост.
Горбунов же отдал предпочтение шортам с рубашкой и кроссовкам.
"Щаслива неділя", - подписал атмосферный кадр ведущий.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали свой расслабленный выходной (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
В своем аккаунте Катя тоже поделилась снимком, на котором будто бы идет на камеру.
"Впевненою ходою крокуємо в літо, літо назустріч теж крокує, але невпевнено - півдня сонце, півдня дощ. А яка в вас погода? Закликаю погожі дні сукнею з нашої спільної колекції з Андре Таном, пасує на будь-які зміни фігури", - прокомментировала теледива.
Беременная Катя Осадчая восхитила стильным образом в белом платье (фото: instagram.com/kosadcha)
Пользователи сети не пожалели для пары теплых слов в комментариях.
- Катя і Юрій, вітаю вас!
- Моя ідеальна пара!
- У вас там очень красиво
- Гарна пара! Дуже Гарна!
- Ой красивые
- Вы прекрасны
- Чудове, ніжне, атмосферне фото
- Поздравляю с новым членом семьи, это прекрасно
- Ви прекрасні і сукня прекрасна. Таким теплим і яскравим фото справді можна закликати теплі дні. А погода була сонячна
- Катюша,вы очень красивая!!!
- Как всегда жизнерадостная и прекрасная Катя
- Ну дуже сукня красива
- Изменения фигуры заметны, и платье подходит
- Красивый наряд
Напомним, ранее беременная Катя Осадчая показала старшего сына-выпускника - Илья окончил киевскую частную школу.