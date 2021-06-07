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Веет счастьем: Юрий Горбунов растрогал нежным фото с беременной женой

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 июня 2021 10:36
Веет счастьем: Юрий Горбунов растрогал нежным фото с беременной женой Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Знаменитая украинская пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая, которая сейчас ждет ребенка, показали, как они провели выходные. Супруги насладились хорошей погодой, которая временами радовала украинцев, в своем загородном доме, и сделали милые фото во дворе.

Нежным соместным фото с беременной женой шоумен поделился на своей странице в Instagram.

Катя и Юрий запечатлены на зеленой лужайке своего участка. Одной рукой они обнимают друг друга, а другими трогательно держатся за руки.

При этом супруги одеты в похожем стиле - оба в белоснежных нарядах и солнцезащитных очках. Осадчая выбрала платье-рубашку средней длины с поясом - к слову, из собственной коллекции в коллаборации с Андре Таном. Дополнила лук ведущая белыми балетками, а волосы собрала в хвост.

Горбунов же отдал предпочтение шортам с рубашкой и кроссовкам.

"Щаслива неділя", - подписал атмосферный кадр ведущий.

Веет счастьем: Юрий Горбунов растрогал нежным фото с беременной женой

Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали свой расслабленный выходной (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

В своем аккаунте Катя тоже поделилась снимком, на котором будто бы идет на камеру.

"Впевненою ходою крокуємо в літо, літо назустріч теж крокує, але невпевнено - півдня сонце, півдня дощ. А яка в вас погода? Закликаю погожі дні сукнею з нашої спільної колекції з Андре Таном, пасує на будь-які зміни фігури", - прокомментировала теледива.

Веет счастьем: Юрий Горбунов растрогал нежным фото с беременной женой

Беременная Катя Осадчая восхитила стильным образом в белом платье (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети не пожалели для пары теплых слов в комментариях.

  • Катя і Юрій, вітаю вас!
  • Моя ідеальна пара!
  • У вас там очень красиво
  • Гарна пара! Дуже Гарна!
  • Ой красивые
  • Вы прекрасны
  • Чудове, ніжне, атмосферне фото
  • Поздравляю с новым членом семьи, это прекрасно
  • Ви прекрасні і сукня прекрасна. Таким теплим і яскравим фото справді можна закликати теплі дні. А погода була сонячна
  • Катюша,вы очень красивая!!!
  • Как всегда жизнерадостная и прекрасная Катя
  • Ну дуже сукня красива
  • Изменения фигуры заметны, и платье подходит
  • Красивый наряд

Напомним, ранее беременная Катя Осадчая показала старшего сына-выпускника - Илья окончил киевскую частную школу.

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