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"Вдохновляет и окрыляет": счастливая Кухар похвасталась значимым достижением

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.09.2019 - 22:15
"Вдохновляет и окрыляет": счастливая Кухар похвасталась значимым достижением
Кухар рассказала о своем новом достижении (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Екатерина Кухар разоткровенничалась со своими поклонниками

Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, которая недавно рассказала, чем впечатлила своего любимого, похвасталась поклонникам американской визой особой категории. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Кухар подчеркнула, что здорово осознавать, что каждый шаг профессионального развития приближает к новым возможностям и мировым вершинам.

На днях она узнала для себя важную новость. Дело в том, что США дали ей визу категории "О-1" - виза для лиц с экстраординарными или выдающимися способностями.

Она отметила, что ей очень приятно и за последний год она стала частым и желанным гостем этой страны.

&quot;Вдохновляет и окрыляет&quot;: счастливая Кухар похвасталась значимым достижением

"Конечно, мне, как и всем фанатам своего дела, важно, что мой невероятно сложный балетный труд ценят. И, тем более, за пределами моей родины. И бесспорно такое признание вдохновляет и окрыляет", - написала Кухар.

Пользователи сети также поздравили балерину с этим.

  • Искренне поздравляю! Увлекаюсь Вами! Успехов во всем!!!
  • Наша любимая и нереальная Катерина!!! Вы наша гордость, я счастлива, что живу в одно время с вами и в одной стране. Желаю вам сил и вдохновения, чтобы покорять новые вершины;
  • Я очень рада за вас, Катерина! Танцуйте и с еще большим вдохновением! Ваша душа мне очень импонирует!
  • Катя, поздравляю вас, нет предела совершенству! Желаю вам сил и вдохновения для постоянного развития.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Кухар поделилась впечатлениями от свадьбы на Танцах со звездами 2019.

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