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"Надихає і окриляє": щаслива Кухар похвалилася значимим досягненням

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.09.2019 - 22:15
"Надихає і окриляє": щаслива Кухар похвалилася значимим досягненням
Кухар розповіла про своє нове досягнення (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катерина Кухар розговорилася зі своїми шанувальниками

Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, яка нещодавно розповіла, чим вразила свого улюбленого, похвалилася шанувальникам американською візою особливої категорії. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Кухар підкреслила, що чудово усвідомлювати, що кожен крок професійного розвитку наближає до нових можливостей і світових вершин.

На днях вона дізналася для себе важливу новину. Справа в тому, що США дали їй візу категорії "О-1" - віза для осіб з екстраординарними або видатними здібностями.

Вона зазначила, що їй дуже приємно і за останній рік вона стала частим і бажаним гостем цієї країни.

&quot;Надихає і окриляє&quot;: щаслива Кухар похвалилася значимим досягненням

"Звичайно, мені, як і всім фанатам своєї справи, важливо, що мою неймовірно складну балетну працю цінують. І, тим більше, за межами моєї батьківщини. І безперечно таке визнання надихає і окрилює", - написала Кухар.

Користувачі мережі також привітали балерину з цим.

  • Щиро вітаю! Захоплююся Вами! Успіхів у всьому!!!
  • Наша улюблена і нереальна Катерина!!! Ви наша гордість, я щаслива, що живу в один час з вами в одній країні. Бажаю вам сил і натхнення, щоб підкорювати нові вершини;
  • Я дуже рада за вас, Катерино! Танцюйте і з ще більшим натхненням! Ваша душа мені дуже імпонує!
  • Катя, вітаю вас, немає межі досконалості! Бажаю вам сил і наснаги для постійного розвитку.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Кухар поділилася враженнями від весілля на Танцях з зірками 2019.

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Новини України шоубизКатерина Кухар
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