"Муж был в восторге": Екатерина Кухар рассказала, чем впечатлила любимого

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина в США позволила себе расслабиться

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар всегда держит себя в форме, ведь этого требует ее профессия. Обычно она не делится личными секретами, но недавно все же рассказала, как стать обладательницей плоского животика и озвучила свои обязательные утренние ритуалы. Но и балеина иногда позволяет себе расслабить и … набрать лишние кило. В этом Екатерина призналась Кате Осадчей во время интервью для "Светской жизни". Соотвествующее видео появилось на YouTube-канале программы.

Судья Танцев со звездами отметила, что после поездки этим летом в США приехала домой нетолько с яркими впечатлениями, но и парочкой лишних кило. Правда, муж знаменитости Александр Стоянов пришел в восторг от внешнего вида поправившейся жены.

"Я набрала, так хорошо набрала. Мой муж был в таком восторге. Он говорил: "Я очень тебя прошу – останься в таком состоянии", - вспомнила со смехом балерина.

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Я летом набрал где-то пять кило, а Катерина – 3,5", - рассекретил цифры Александр."Я уже все сбросила", - заявила Екатерина.

Пара вспомнила о своей свадьбе в четвертом прямом эфире проекта Танцы со звездами 2019 на канале 1+1. Они расписались в воскресенье, 15 сентября, и устроили масштабныое торжество на глазах у телезрителей.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"На самом деле, пять лет тому у нас был брак перед Господом Богом в церкви. Канал предложил нам сделать такой подарок", - рассказала балерина.

Видео: YouTube/ Светская жизнь

"Все для жены. Она говорит: "Хочу много свадебных платьев", - отметил Александр.

Ранее Екатерина Кухар поделилась впечатлениями от свадьбы в прямом эфире и опубликовала трогательные свадебные кадры.